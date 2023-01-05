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Выбираем самую красивую ёлку Белгородской области: пятая тройка

Сегодня, 08:59
Фото: администрация Волоконовского района
«Бел.Ру» проводит конкурс на самую красивую и нарядную новогоднюю ёлку в городах и районах региона по мнению наших читателей. На очереди следующие претенденты на награды — из Белгородского района, Прохоровки и Волоконовки.

В пятом туре за выход в финал поборются новогодние ёлки из посёлка Дубовое в Белгородском районе, в Прохоровке и Волоконовке. Проголосовать можно в прикреплённом опросе.

Продолжается голосование и по первым четырём турам. В первой тройке сошлись ёлки из Красной Яруги, Грайворона и Ракитного. Во втором туре за победу бьются деревья из Борисовского, Ивнянского районов и Яковлевского городского округа. Третью очередь претендентов составили ели из Шебекино, Корочи и Губкина. Наконец, 4 января в дело вступили ёлки из Красногвардейского и Красненского районов, а также Валуйского горокруга.

Ёлка из Белгорода в конкурсе не участвует по понятным причинам. Итоги первого тура подведём 8 января. Семь финалистов будут собирать голоса читателей до 13 января, когда и определится самая красивая ёлка Белгородской области по версии читателей «Бел.Ру».

ёлка в Дубовомёлка в Дубовом
ёлка в Прохоровкеёлка в Прохоровке
ёлка в Волоконовкеёлка в Волоконовке
ёлка в Дубовом
Фото: администрация посёлка Дубовое
Какая ёлка красивее?
#Евгений Грицков#Общество#Новый год#Белгородская область#Волоконовский район#Прохоровский район#Дубовое#Самая красивая ёлка Белгородской области#Опросы
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