Выбираем самую красивую ёлку Белгородской области: пятая тройка

В пятом туре за выход в финал поборются новогодние ёлки из посёлка Дубовое в Белгородском районе, в Прохоровке и Волоконовке. Проголосовать можно в прикреплённом опросе.



Продолжается голосование и по первым четырём турам. В первой тройке сошлись ёлки из Красной Яруги, Грайворона и Ракитного. Во втором туре за победу бьются деревья из Борисовского, Ивнянского районов и Яковлевского городского округа. Третью очередь претендентов составили ели из Шебекино, Корочи и Губкина. Наконец, 4 января в дело вступили ёлки из Красногвардейского и Красненского районов, а также Валуйского горокруга.



Ёлка из Белгорода в конкурсе не участвует по понятным причинам. Итоги первого тура подведём 8 января. Семь финалистов будут собирать голоса читателей до 13 января, когда и определится самая красивая ёлка Белгородской области по версии читателей «Бел.Ру».