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Визит инспектора ПДН в белгородскую семью закончился угрозами нападения и стрельбой

Сегодня, 08:33
Фото: 1MI

Полицейский выстрелил в угрожавшего нападением с топором белгородца

Угрозами и стрельбой закончился визит инспекторов ПДН в одну из семей Прохоровского района. Пострадавшего госпитализировали, проводится проверка, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В Прохоровском районе 4 января полицейские выстрелили в угрожавшего нападением мужчину. Пострадавшего госпитализировали.

Происшествие случилось после того, как семью, состоящую на профилактическом учёте, посетили инспекторы по делам несовершеннолетних (ПДН). Они хотели проверить условия, в которых воспитывают малолетнюю девочку.

На визит инспекторов агрессивно отреагировал сожитель матери ребёнка. Мужчина нецензурно выражался, а после вытолкнул правоохранителей из дома.

На помощь коллегам пришли двое участковых. В ответ разозлившийся мужчина взял топор и стал угрожать им полицейским. В итоге одному из участковых пришлось применить табельное оружие — жителю региона выстрелили в ногу. Мужчину госпитализировали.

По факту нападения на полицейских проводится проверка, заявили в МВД. Процессуальное решение примут по её итогам.

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