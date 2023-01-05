Визит инспектора ПДН в белгородскую семью закончился угрозами нападения и стрельбой

В Прохоровском районе 4 января полицейские выстрелили в угрожавшего нападением мужчину. Пострадавшего госпитализировали.
Происшествие случилось после того, как семью, состоящую на профилактическом учёте, посетили инспекторы по делам несовершеннолетних (ПДН). Они хотели проверить условия, в которых воспитывают малолетнюю девочку.
На визит инспекторов агрессивно отреагировал сожитель матери ребёнка. Мужчина нецензурно выражался, а после вытолкнул правоохранителей из дома.
На помощь коллегам пришли двое участковых. В ответ разозлившийся мужчина взял топор и стал угрожать им полицейским. В итоге одному из участковых пришлось применить табельное оружие — жителю региона выстрелили в ногу. Мужчину госпитализировали.
По факту нападения на полицейских проводится проверка, заявили в МВД. Процессуальное решение примут по её итогам.