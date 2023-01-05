Страшное ДТП и запугивания белгородцев от «чиновников» обсуждали в регионе 5 января

Один из злоумышленников представился «пресс-офицером администрации». Среди прочего он уже запугал белгородцев тем, что укрытия «будут открыты в случае обстрела крупногаубичным либо ядерным оружием». Он же в ответ на другое обращение заявил, что детские антибиотики якобы передают военнослужащим, поэтому их не хватает в аптеках.