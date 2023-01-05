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Страшное ДТП и запугивания белгородцев от «чиновников» обсуждали в регионе 5 января

Сегодня, 15:56
Фото: Bel.ru
В лобовом столкновении двух авто под Белгородом погибли четыре человека, фейковый чиновник заявил об открытии убежищ только на случай «обстрела ядерным оружием», а митрополия решилась провести крестный ход на Рождество после двухлетнего перерыва.
Сюжет
Укрытия

Четверо погибших в страшной аварии

В Шебекинском горокруге 5 января в лобовом столкновении сошлись Chevrolet Niva и ВАЗ-2110. Погибли оба водителя, а также по одному пассажиру из каждого авто.

В чём была причина аварии, разбираются автоинспекторы. Известно, что ещё один человек пострадал — пассажир Chevrolet Niva.

На фоне плохой погоды и неожиданного сильного снегопада ещё одна авария произошла в Корочанском районе. Там столкнулись сразу пять автомобилей: два Volkswagen, «Лада Гранта», Skoda Octavia и Daewoo Nexia. Пострадали пассажирки Volkswagen.

Четыре человека погибли в результате лобового столкновения авто под Белгородом
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Охота мошенников в комментариях на странице губернатора

Мошенники открыли новый способ воздействия на белгородцев. Они ищут жалобы на странице губернатора в соцсети и отвечают их авторам в личных сообщениях.

Один из злоумышленников представился «пресс-офицером администрации». Среди прочего он уже запугал белгородцев тем, что укрытия «будут открыты в случае обстрела крупногаубичным либо ядерным оружием». Он же в ответ на другое обращение заявил, что детские антибиотики якобы передают военнослужащим, поэтому их не хватает в аптеках.

В оперштабе уже заявили, что всё это фейки, а «пресс-офицер администрации» — мошенник.

Фейковый чиновник обещал открыть убежища в Белгороде после «обстрела ядерным оружием»
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Первый за два года крестный ход на Рождество

В Белгороде 7 января состоится крестный ход. Маршрут пролегает от Спасо-Преображенского кафедрального собора на Троицкую площадь к зданию митрополии. Начало — в 14:45.

Это первый крестный ход на Рождество после двухлетнего перерыва. В 2021 и 2022 годах его не проводили из-за коронавирусных ограничений.

Рождественский крестный ход в Белгороде проведут после двухлетнего перерыва
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