Страшное ДТП и запугивания белгородцев от «чиновников» обсуждали в регионе 5 января

В Шебекинском горокруге 5 января в лобовом столкновении сошлись Chevrolet Niva и ВАЗ-2110. Погибли оба водителя, а также по одному пассажиру из каждого авто.
В чём была причина аварии, разбираются автоинспекторы. Известно, что ещё один человек пострадал — пассажир Chevrolet Niva.
На фоне плохой погоды и неожиданного сильного снегопада ещё одна авария произошла в Корочанском районе. Там столкнулись сразу пять автомобилей: два Volkswagen, «Лада Гранта», Skoda Octavia и Daewoo Nexia. Пострадали пассажирки Volkswagen.
Мошенники открыли новый способ воздействия на белгородцев. Они ищут жалобы на странице губернатора в соцсети и отвечают их авторам в личных сообщениях.
Один из злоумышленников представился «пресс-офицером администрации». Среди прочего он уже запугал белгородцев тем, что укрытия «будут открыты в случае обстрела крупногаубичным либо ядерным оружием». Он же в ответ на другое обращение заявил, что детские антибиотики якобы передают военнослужащим, поэтому их не хватает в аптеках.
В оперштабе уже заявили, что всё это фейки, а «пресс-офицер администрации» — мошенник.
В Белгороде 7 января состоится крестный ход. Маршрут пролегает от Спасо-Преображенского кафедрального собора на Троицкую площадь к зданию митрополии. Начало — в 14:45.
Это первый крестный ход на Рождество после двухлетнего перерыва. В 2021 и 2022 годах его не проводили из-за коронавирусных ограничений.