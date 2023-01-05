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Синоптики пообещали регионам ЦФО аномальное похолодание

Сегодня, 07:19
Фото: 1MI
По информации Гидрометцентра, в регионах Центрального федерального округа местами температура составит от -15 °C, пишет РИА «Новости». В Белгородской области тоже ожидается похолодание, но, судя по текущему прогнозу, не столь суровое.
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Погода

В регионах Центрального федерального округа в ближайшие дни заметно похолодает. Росгидромет уже выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде.

Температура в некоторых регионах в период с 6 по 10 января составит от -15 °C и ниже. Местами столбик термометра может упасть до отметки в -34 °C.

Штормового предупреждения по Белгородской области пока не было. Однако в регионе действительно похолодает. Произойдёт это к Рождеству: в ночь на 7 января, согласно текущему прогнозу, столбик термометра снизится до -16 °C. Днём в субботу и воскресенье температура составит -13…-10 °C.

Возможно, в конце недели белгородцы застанут действительно зимнюю погоду. До прихода крепких морозов в регионе ожидается снег, пройдёт он при минусовой температуре 6 января.

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#Инна Рогова#Общество#Погода#Белгородская область#Цфо#Гидрометцентр#Синоптики#Аномальное похолодание#Мороз
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