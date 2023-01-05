Синоптики пообещали регионам ЦФО аномальное похолодание

Штормового предупреждения по Белгородской области пока не было. Однако в регионе действительно похолодает. Произойдёт это к Рождеству: в ночь на 7 января, согласно текущему прогнозу, столбик термометра снизится до -16 °C. Днём в субботу и воскресенье температура составит -13…-10 °C.