Синоптики пообещали регионам ЦФО аномальное похолодание

В регионах Центрального федерального округа в ближайшие дни заметно похолодает. Росгидромет уже выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде.
Температура в некоторых регионах в период с 6 по 10 января составит от -15 °C и ниже. Местами столбик термометра может упасть до отметки в -34 °C.
Штормового предупреждения по Белгородской области пока не было. Однако в регионе действительно похолодает. Произойдёт это к Рождеству: в ночь на 7 января, согласно текущему прогнозу, столбик термометра снизится до -16 °C. Днём в субботу и воскресенье температура составит -13…-10 °C.
Возможно, в конце недели белгородцы застанут действительно зимнюю погоду. До прихода крепких морозов в регионе ожидается снег, пройдёт он при минусовой температуре 6 января.