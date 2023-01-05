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Рождественский крестный ход в Белгороде проведут после двухлетнего перерыва

Сегодня, 14:00
Фото: А. Клюйко / пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии
Состоится он 7 января, начало — в 14:45. Последний раз крестный ход в день празднования Рождества проводили ещё в 2020 году. О программе мероприятий в честь большого праздника рассказали в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии.

В Белгороде состоится крестный ход в день празднования Рождества. Верующие пройдут от Спасо-Преображенского кафедрального собора на Троицкую площадь к зданию митрополии.

Начнётся крестный ход в 14:45. По его окончании архипастыри совершат рождественскую вечерню.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн проведёт богослужения в преддверии праздника в Старом Осколе. 6 января он совершит чтение Царских Часов и Божественную литургию в Александро-Невском кафедральном соборе, начало — в 09:00. Рождественское богослужение митрополит проведёт в храме Рождества Христова. Начнётся служба в 22:00.

Божественную литургию в Белгороде митрополит проведёт 8 января в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Начало — в 09:30.

Крестный ход в день Рождества в Белгороде в последний раз проводили в 2020 году. Тогда к шествию присоединились сотни православных горожан. В 2021 году мероприятие отменили из-за коронавирусных ограничений. В 2022-м шествия тоже не было, но вместе с тем большой рождественский концерт на Соборной площади отменять не стали.

Напомним, что в связи с проведением крестного хода в центре Белгорода будут действовать ограничения движения транспорта.

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