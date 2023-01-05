Рождественский крестный ход в Белгороде проведут после двухлетнего перерыва

Крестный ход в день Рождества в Белгороде в последний раз проводили в 2020 году. Тогда к шествию присоединились сотни православных горожан. В 2021 году мероприятие отменили из-за коронавирусных ограничений. В 2022-м шествия тоже не было, но вместе с тем большой рождественский концерт на Соборной площади отменять не стали.