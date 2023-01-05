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Ревнивый белгородец зарезал девушку на глазах её девятилетнего сына

Сегодня, 20:28
Фото: 1MI
Трагедия произошла 4 января в Грайворонском горокруге. Молодой мужчина ножом несколько раз ударил пострадавшую в живот и шею, от чего та скончалась на месте. О смерти в полицию сообщил её девятилетний сын. Сам подозреваемый скрылся, но его уже нашли и задержали, сообщили в СК.

Вечером 4 января в Грайворонском горокруге 28-летнюю местную жительницу зарезали прямо в её доме. К трагедии привели разборки на почве ревности.

В убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) подозревают 28-летнего парня. По версии следствия, он кухонным ножом несколько раз ударил девушку в живот и шею. После этого злоумышленник скрылся.

Девушка скончалась на месте. О гибели пострадавшей полицейским сообщил её девятилетний сын, который был свидетелем убийства. 

Подозреваемого задержали, его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело. Молодому мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Расследование дела продолжается.

В УМВД России по Белгородской области добавили, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности. После совершённого убийства он скрывался он в лесу, где его и нашли оперативники. 

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#Инна Рогова#Происшествия#Криминал#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Следком#Убийство#Ребёнок#Ревность
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