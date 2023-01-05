Ревнивый белгородец зарезал девушку на глазах её девятилетнего сына

Вечером 4 января в Грайворонском горокруге 28-летнюю местную жительницу зарезали прямо в её доме. К трагедии привели разборки на почве ревности.
В убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) подозревают 28-летнего парня. По версии следствия, он кухонным ножом несколько раз ударил девушку в живот и шею. После этого злоумышленник скрылся.
Девушка скончалась на месте. О гибели пострадавшей полицейским сообщил её девятилетний сын, который был свидетелем убийства.
Подозреваемого задержали, его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело. Молодому мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Расследование дела продолжается.
В УМВД России по Белгородской области добавили, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности. После совершённого убийства он скрывался он в лесу, где его и нашли оперативники.