Ревнивый белгородец зарезал девушку на глазах её девятилетнего сына

Трагедия произошла 4 января в Грайворонском горокруге. Молодой мужчина ножом несколько раз ударил пострадавшую в живот и шею, от чего та скончалась на месте. О смерти в полицию сообщил её девятилетний сын. Сам подозреваемый скрылся, но его уже нашли и задержали, сообщили в СК.

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