Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине на Рождество

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Предполагается, что режим будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
К прекращению огня Кремль призвал и украинскую сторону.
Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова.
из обращения Кремля
Ранее с просьбой на время прекратить огонь обратился патриарх Кирилл.