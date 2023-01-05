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Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине на Рождество

Сегодня, 15:29
Фото: kremlin.ru
Объясняется это обращение тем, что в районах боевых действий живёт немало православных граждан, которым хотелось бы посетить церковные службы. К режиму прекращения огня призвали и украинскую сторону, следует из послания Кремля.
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СВО

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Предполагается, что режим будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

К прекращению огня Кремль призвал и украинскую сторону.

Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова.
из обращения Кремля

Ранее с просьбой на время прекратить огонь обратился патриарх Кирилл.

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#Инна Рогова#Общество#СВО#Украина#Владимир Путин#Сергей Шойгу#Режим прекращения огня#Бои#Церковь#Служба#Рождество
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