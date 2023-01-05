При штурме города на Украине погибли двое белгородских военнослужащих

Служили в спецназе ГРУ в званиях майора и капитана. После перешли в отряд «Вагнера». Погибли бойцы при штурме города на Украине, какого именно — в справке о смерти не указано. По словам их родственницы, мужчины взорвали себя вместе с врагами.