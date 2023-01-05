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При штурме города на Украине погибли двое белгородских военнослужащих

Сегодня, 15:02
Фото: 1MI
Андрей и Сергей Шлеменко служили в ГРУ, после перешли в отряд «Вагнера». Погибли они при штурме города на Украине. Сестра бойцов рассказала, что ей везде отказали в материальной помощи на похороны.
Сюжет
СВО

В ходе СВО погибли уроженцы Белгородской области — братья Андрей и Сергей Шлеменко. Как рассказала их сестра, проживающая в Волоконовке, оба мужчины всю жизнь отдали службе, прошли горячие точки.

Служили в спецназе ГРУ в званиях майора и капитана. После перешли в отряд «Вагнера». Погибли бойцы при штурме города на Украине, какого именно — в справке о смерти не указано. По словам их родственницы, мужчины взорвали себя вместе с врагами.

Похоронили военнослужащих в Самаре и Рязани. О том, чтобы похороны прошли именно в этих городах, при жизни просили сами бойцы: они хотели остаться там, где служили.

Фото: пользователь ВК под именем Лилия Лилия (vk.com/id719961898) / страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети

Сестра погибших рассказала, что в материальной помощи ей отказали. Своей историей она поделилась в комментариях на странице губернатора в соцсети 1 января.

Я потратила много денег за то, чтобы мне привезли моих братиков. Похороны в Самаре и Рязани стоят дорого. <…> В компенсации мне отказали везде. Прошу вас помочь мне. Мои братья погибли за мир. Почему мне везде отказали в материальной помощи?
пишет девушка с именем Лилия Лилия в ВК 

Девушке ответил глава Волоконовского района Сергей Бикетов.

Если гражданин проходил службу в ЧВК «Вагнер» и погиб при исполнении, то все полагающиеся по смерти выплаты и компенсации получает семья погибшего по месту прописки.
Сергей Бикетов

Ранее в Шебекинском горокруге похоронили бойца из отряда «Вагнер» Владимира Воронкина. На СВО он ушёл добровольцем.

Под Белгородом похоронили военного из ЧВК «Вагнер»
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