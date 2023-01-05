Порядок отправки писем и посылок в зону СВО изменили

Новый алгоритм доставки весточки близким в части пояснил жительнице Старого Оскола мэр Андрей Чесноков. Женщина спросила градоуправленца, по какой причине ей отказали в поддержке с отправкой бандероли мужу.
«В ноябре у меня принимали посылку и доставляли в часть при содействии Центра поддержки матерей и жён военнослужащих. А сейчас отказали», — сетовала оскольчанка во время прямого эфира Чеснокова в соцсетях.
Глава Старооскольского округа пояснил, что процесс отправки посылок упорядочило Минобороны. Теперь доставка проходит через отделения «Почты России».
«Отправлять посылки и письма родственники военнослужащих могут через отделения „Почты России“. Указать нужно адрес, индекс и номер части (103400, город Москва-400, номер воинской части)», — разъяснил Андрей Чесноков.