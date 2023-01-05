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Порядок отправки писем и посылок в зону СВО изменили

Сегодня, 07:38
Фото: 1MI
Центр поддержки матерей и жён военнослужащих больше не участвует в отправлении посылок и писем бойцам, которые выполняют задачи спецоперации на Украине.

Новый алгоритм доставки весточки близким в части пояснил жительнице Старого Оскола мэр Андрей Чесноков. Женщина  спросила градоуправленца, по какой причине ей отказали в поддержке с отправкой бандероли мужу.

«В ноябре у меня принимали посылку и доставляли в часть при содействии Центра поддержки матерей и жён военнослужащих. А сейчас отказали», — сетовала оскольчанка во время прямого эфира Чеснокова в соцсетях.

Глава Старооскольского округа пояснил, что  процесс отправки посылок упорядочило Минобороны. Теперь доставка проходит через отделения «Почты России».

«Отправлять посылки и письма родственники военнослужащих могут через  отделения „Почты России“. Указать нужно адрес, индекс и номер части (103400, город Москва-400, номер воинской части)», — разъяснил Андрей Чесноков.

В Старом Осколе отставание от графика вывоза мусора составляет от 12 часов до суток
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#Татьяна Панарина#Спецоперация#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Андрей чесноков#Письма военным#Центр поддержки семей военнослужащих#Почта россии
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