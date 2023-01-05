Оскольчанка пожаловалась Чеснокову на угрозу облучения в торговых центрах

Жительница Старого Оскола считает, что будущим мамам и детям вредны электромагнитные волны, которые излучают приборы.

Оскольчанка попросила главу муниципалитета Андрея Чеснокова оградить мам округа от влияния металлообнаружителей.

Градоуправленец пояснил, что мера досмотра — вынужденная и необходимая в современной реальности. Но люди в особых ситуациях, в том числе и беременные, могут проходить индивидуальный досмотр охранника. Пересекать рамку металлодетектора не всегда обязательно. Однако пренебрегать мерами безопасности сегодня категорически нельзя.

«Напомню, что у нас „желтый“ уровень террористической опасности. Меры досмотра в торговых центрах в том числе необходимы. Отнеситесь с пониманием. Всегда есть альтернатива. Досмотр можно пройти персонально у охранника, а не через металлодетектор», — сказал глава Старооскольского округа Андрей Чесноков.