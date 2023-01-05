На трассах Белгородской области установят 11 новых светофоров

В Белгородской области в 2023 году появится 11 новых светофоров. Установят их на региональных трассах.
Как сообщили в минтрансе, вопрос уже согласовали с ГИБДД. Места для установки выбирали с учётом аварийности, напряжённости транспортного потока, а также обращений жителей.
Новые светофоры появятся на следующих участках:
Отметим, что только в декабре в Белгороде отчитались об установке или обновлении нескольких светофоров. Речь идёт об участках на улице Будённого, пересечениях Корочанской и Речной, Волчанской и Михайловского шоссе.