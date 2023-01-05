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На трассах Белгородской области установят 11 новых светофоров

Сегодня, 08:14
Фото: 1MI
Регулировщики появятся на дорогах уже в 2023 году. Места для их установки выбирали с учётом аварийности и напряжённости транспортного потока. Список участков опубликовали в региональном министерстве транспорта.
Сюжет
Дороги

В Белгородской области в 2023 году появится 11 новых светофоров. Установят их на региональных трассах.

Как сообщили в минтрансе, вопрос уже согласовали с ГИБДД. Места для установки выбирали с учётом аварийности, напряжённости транспортного потока, а также обращений жителей.

Новые светофоры появятся на следующих участках:

  • мкр. Разумное-71;
  • мкр. Севрюково-62.25;
  • мкр. Беломестное-37;
  • в сёлах Таврово, Никольское, Шопино;
  • на примыкании на Зелёную Поляну автодороги ул. Студенческая — «Северо-Восточный обход Белгорода»;
  • на выезде из мкр. Новосадовый-16/1;
  • на пересечении автодорог Белгород — Грайворон — Козинка и Борисовка — Богун-Городок;
  • на обходе села Пятницкое;
  • на примыкании на Дмитриевку автодороги Томаровка — Строитель — «Крым».

Отметим, что только в декабре в Белгороде отчитались об установке или обновлении нескольких светофоров. Речь идёт об участках на улице Будённого, пересечениях Корочанской и Речной, Волчанской и Михайловского шоссе.

На проект по замене кольца под Белгородом на светофоры потратят 250 тыс. рублей
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#Инна Рогова#Общество#Дороги#Белгородская область#Светофор#Установка
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