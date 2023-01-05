Как молодой семье получить соцвыплату на жильё в Белгородской области

Дополнительную выплату белгородцы могут получить при рождении второго и последующего детей. При появлении на свет второго ребёнка сумма составит 25% от расчётной стоимости жилья, при появлении третьего — 40%. При этом семья на момент заключения кредитного договора уже должна быть участницей ведомственной целевой программы.