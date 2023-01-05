Как молодой семье получить соцвыплату на жильё в Белгородской области

Молодые семьи в Белгородской области могут получить социальную выплату на жильё. Её размер составляет 35% от расчётной стоимости квартиры или дома (30% для тех, у кого нет детей).
Есть несколько условий участия в программе. Одно из них — возраст супругов, он не должен превышать 35 лет. Помимо этого, семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий и подтвердить платёжеспособность.
Дополнительную выплату белгородцы могут получить при рождении второго и последующего детей. При появлении на свет второго ребёнка сумма составит 25% от расчётной стоимости жилья, при появлении третьего — 40%. При этом семья на момент заключения кредитного договора уже должна быть участницей ведомственной целевой программы.
В правительстве отметили, что потратить полученную сумму можно только на погашение жилищного кредита.
В 2023 году соцвыплаты на жильё получат 150 молодых семей в Белгородской области. На это выделено более 280 млн рублей. В минувшем году жилищные условия в регионе улучшили более 580 семей.