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Как молодой семье получить соцвыплату на жильё в Белгородской области

Сегодня, 11:43
Фото: 1MI

Соцвыплаты на жильё в Белгородской области получат 150 молодых семей

Выплата выдаётся на погашение жилищного кредита. Её размер зависит от наличия и числа детей в семье. Условия участия в программе перечислили в региональном правительстве.
Сюжет
Выплаты

Молодые семьи в Белгородской области могут получить социальную выплату на жильё. Её размер составляет 35% от расчётной стоимости квартиры или дома (30% для тех, у кого нет детей).

Есть несколько условий участия в программе. Одно из них — возраст супругов, он не должен превышать 35 лет. Помимо этого, семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий и подтвердить платёжеспособность.

Дополнительную выплату белгородцы могут получить при рождении второго и последующего детей. При появлении на свет второго ребёнка сумма составит 25% от расчётной стоимости жилья, при появлении третьего — 40%. При этом семья на момент заключения кредитного договора уже должна быть участницей ведомственной целевой программы.

В правительстве отметили, что потратить полученную сумму можно только на погашение жилищного кредита.

В 2023 году соцвыплаты на жильё получат 150 молодых семей в Белгородской области. На это выделено более 280 млн рублей. В минувшем году жилищные условия в регионе улучшили более 580 семей.

В Белгородской области в 2023 году сохранятся все региональные выплаты на детей
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Молодые семьи#Выплаты#Улучшение жилищных условий
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