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Кадыров поблагодарил Гладкова за встречу освобождённых военнопленных

Сегодня, 12:56
Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова
По словам главы Чеченской Республики, в декабре удалось освободить из плена около 200 военнослужащих РФ. Рамзан Кадыров поблагодарил белгородского губернатора за помощь в обеспечении военных одеждой, едой и необходимыми вещами.
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СВО

Рамзан Кадыров поблагодарил губернатора Вячеслава Гладкова. Глава Чеченской Республики заявил, что освобождённых военнопленных в Белгородской области сполна обеспечили едой, одеждой и необходимыми вещами. Кадыров отметил, что за это Гладкову «глубоко признательны», об этом он написал в своём телеграм-канале. 

По словам главы Чеченской Республики, всего за декабрь 2022 года из плена удалось освободить около 200 российских военнослужащих. В преддверии новогодних праздников на Родину вернулись 82 бойца.

В начале декабря стало известно о более 10 освобождённых военнослужащих из Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что за ситуацией с пленными лично следит уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

При этом сообщалось об одном мирном жителе Белгородской области, который оказался в плену ВСУ. Родственники 22-летнего парня утверждали, что он военнослужащим не являлся.

Вячеславу Гладкову рассказали о мирном жителе в плену у ВСУ
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