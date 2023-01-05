Кадыров поблагодарил Гладкова за встречу освобождённых военнопленных

Рамзан Кадыров поблагодарил губернатора Вячеслава Гладкова. Глава Чеченской Республики заявил, что освобождённых военнопленных в Белгородской области сполна обеспечили едой, одеждой и необходимыми вещами. Кадыров отметил, что за это Гладкову «глубоко признательны», об этом он написал в своём телеграм-канале.