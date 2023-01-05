Кадыров поблагодарил Гладкова за встречу освобождённых военнопленных

Рамзан Кадыров поблагодарил губернатора Вячеслава Гладкова. Глава Чеченской Республики заявил, что освобождённых военнопленных в Белгородской области сполна обеспечили едой, одеждой и необходимыми вещами. Кадыров отметил, что за это Гладкову «глубоко признательны», об этом он написал в своём телеграм-канале.
По словам главы Чеченской Республики, всего за декабрь 2022 года из плена удалось освободить около 200 российских военнослужащих. В преддверии новогодних праздников на Родину вернулись 82 бойца.
В начале декабря стало известно о более 10 освобождённых военнослужащих из Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что за ситуацией с пленными лично следит уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
При этом сообщалось об одном мирном жителе Белгородской области, который оказался в плену ВСУ. Родственники 22-летнего парня утверждали, что он военнослужащим не являлся.