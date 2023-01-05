Гладков: Отвезти всех детей приграничья на ёлку в Москве физически невозможно

Те дети, которые не попали в Москву, смогут побывать в новом санатории «Бригантина Белогорья» в Крыму. По словам губернатора, первую смену могут составить юные жители приграничья, пострадавшие от обстрелов, получившие ранения, а также те, чьи дома были разрушены. Соответствующая инициатива сейчас рассматривается.