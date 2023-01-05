Гладков: Отвезти всех детей приграничья на ёлку в Москве физически невозможно

«Как проходил отбор детей, которые поехали на ёлку в Москву?» — такой вопрос задали белгородцы губернатору Вячеславу Гладкову. Ранее стало известно, что 5 января на поезде в столицу отправят 270 юных жителей приграничья.
Глава региона ответил, что отвезти абсолютно всех детей из приграничных районов физически невозможно. Поэтому отбор осуществляли следующим образом.
У нас был поезд — 270 мест. Распределили исходя из численности населения районов. Главы в свою очередь отбирали в зависимости от нуждаемости, многодетности, пострадавших домов. Пока жалоб не было.
Вячеслав Гладков
Те дети, которые не попали в Москву, смогут побывать в новом санатории «Бригантина Белогорья» в Крыму. По словам губернатора, первую смену могут составить юные жители приграничья, пострадавшие от обстрелов, получившие ранения, а также те, чьи дома были разрушены. Соответствующая инициатива сейчас рассматривается.
Глава региона также предлагал включить в первую смену лагеря детей погибших и участвующих в боевых действиях военнослужащих.