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Гладков: Отвезти всех детей приграничья на ёлку в Москве физически невозможно

Сегодня, 17:51
Фото: 1MI

Белгородцам объяснили, как выбирали детей из приграничья на поездку в Москву

Жители региона поинтересовались, по какому принципу отобрали 270 детей, которые сегодня должны были отправиться в Москву. Алгоритм разъяснил губернатор Вячеслав Гладков во время прямого эфира 5 января.
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Дети

«Как проходил отбор детей, которые поехали на ёлку в Москву?» — такой вопрос задали белгородцы губернатору Вячеславу Гладкову. Ранее стало известно, что 5 января на поезде в столицу отправят 270 юных жителей приграничья.

Глава региона ответил, что отвезти абсолютно всех детей из приграничных районов физически невозможно. Поэтому отбор осуществляли следующим образом.

У нас был поезд — 270 мест. Распределили исходя из численности населения районов. Главы в свою очередь отбирали в зависимости от нуждаемости, многодетности, пострадавших домов. Пока жалоб не было.
Вячеслав Гладков

Те дети, которые не попали в Москву, смогут побывать в новом санатории «Бригантина Белогорья» в Крыму. По словам губернатора, первую смену могут составить юные жители приграничья, пострадавшие от обстрелов, получившие ранения, а также те, чьи дома были разрушены. Соответствующая инициатива сейчас рассматривается.

Глава региона также предлагал включить в первую смену лагеря детей погибших и участвующих в боевых действиях военнослужащих.

Детей из белгородского приграничья отвезут на Кремлёвскую ёлку в Москву
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Москва#Вячеслав Гладков#Поезд#Поездка#Приграничье#Дети#Отбор
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