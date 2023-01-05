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Гладков о жалобах на вывоз мусора: Идёт нормализация ситуации

Сегодня, 06:43
Фото: 1MI

Гладков прокомментировал ситуацию с вывозом мусора в Белгородской области

Губернатор заявил, что до новогодних праздников больше всего жалоб ему поступило из Белгорода и Старого Оскола. Однако его подчинённые доложили, что сейчас ситуация постепенно нормализуется. Глава региона поинтересовался у белгородцев, так это или нет.

Вячеславу Гладкову доложили, что ситуация с вывозом мусора в Белгородской области нормализуется. Губернатор поинтересовался, так это или нет, и попросил жителей региона оставлять обращения с конкретными адресами на его странице в соцсети.

Тема вывоза мусора поднималась ещё до новогодних праздников. Тогда больше всего обращений губернатору поступило из Белгорода и Старого Оскола.

Жалоб из этих двух городов не стало меньше и в январе. Белгородцы и оскольчане сообщали о переполненных мусорных баках, о том, что отходы не вывозили по несколько дней. По словам горожан, во дворах был неприятный запах, а содержимым пакетов, которые не помещались в баки, стали интересоваться собаки. Тем не менее на некоторых участках ситуация уже стала лучше.

В мэрии Белгорода сложности объяснили переходным периодом — сменился транспортировщик ТКО. В Старом Осколе в свою очередь заявили, что график удалось нормализовать, но иногда вывозу мусора из дворов МКД мешало большое количество припаркованных машин.

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#Инна Рогова#Общество#Вывоз мусора#Белгородская область#Белгород#Старый Оскол#Вячеслав Гладков#ТКО#Жалобы#Проблемы
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