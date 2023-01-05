Гладков о жалобах на вывоз мусора: Идёт нормализация ситуации

Жалоб из этих двух городов не стало меньше и в январе. Белгородцы и оскольчане сообщали о переполненных мусорных баках, о том, что отходы не вывозили по несколько дней. По словам горожан, во дворах был неприятный запах, а содержимым пакетов, которые не помещались в баки, стали интересоваться собаки. Тем не менее на некоторых участках ситуация уже стала лучше.