Гладков о жалобах на вывоз мусора: Идёт нормализация ситуации

Вячеславу Гладкову доложили, что ситуация с вывозом мусора в Белгородской области нормализуется. Губернатор поинтересовался, так это или нет, и попросил жителей региона оставлять обращения с конкретными адресами на его странице в соцсети.
Тема вывоза мусора поднималась ещё до новогодних праздников. Тогда больше всего обращений губернатору поступило из Белгорода и Старого Оскола.
Жалоб из этих двух городов не стало меньше и в январе. Белгородцы и оскольчане сообщали о переполненных мусорных баках, о том, что отходы не вывозили по несколько дней. По словам горожан, во дворах был неприятный запах, а содержимым пакетов, которые не помещались в баки, стали интересоваться собаки. Тем не менее на некоторых участках ситуация уже стала лучше.
В мэрии Белгорода сложности объяснили переходным периодом — сменился транспортировщик ТКО. В Старом Осколе в свою очередь заявили, что график удалось нормализовать, но иногда вывозу мусора из дворов МКД мешало большое количество припаркованных машин.