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Гамлет, Белояра, Родогор: как белгородцы называли своих детей в последние годы

Сегодня, 09:04
Фото: 1MI

Какие имена давали белгородцы детям за прошедшие три года

Редакция «Бел.Ру» изучила самые популярные и редкие имена, которые белгородцы давали своим детям с 2020 по 2022 год.

За три года в лидерах рейтинга самых популярных имён неизменно оставались Михаил, Артём и София. Так, в 2020 году именем София назвали 329 девочек, имя Артём получили 347 мальчиков, а Михаил — 311. Также в 2020 году популярным было имя Мария. Этим именем в области назвали 293 девочки.

Кроме того, популярностью пользовались имена Анна и Иван.

В 2021 году самыми востребованными именами также оставались Михаил и София. На втором месте было мужское имя — Александр, а женское — Алиса.

В 2022 году мальчиков по-прежнему чаще всего называли Артёмами, а девочек — Софиями. В этом году в регионе родились 312 Артёмов, 296 Михаилов, 285 Александров, 320 Иванов и 217 Дмитриев.

Также в текущем году родились 283 Софии. Помимо этого, молодым родителям нравились имена Мария (250 человек), Анна (196), Варвара (192), Виктория (187).

Редкие имена новорождённых

Часто жители области творчески подходят к выбору имени новорождённым. К примеру, в 2020 году на свет появились Адель, Алекса, Ариэль, Басти, Весна, Габриэлла, Ия, Линда, Мирра, Рафаэла, Сарра-Мария, Эва и Эрика. Мальчиков в этот год называли — Авдей, Велимир, Габриэл, Гамлет, Дорофей, Климентий, Майкл, Маркус, Радомир, Сила.

В 2021 году среди необычных имён можно выделить следующие — Ариэлла, Армине, Асель, Джейн Шарлотта, Джихан, Дэя, Забава, Замзам, Микасса, Нанэ, София Ирис, Умамат, Фрейя. А среди редких мужских имён — Абубакр, Борис, Валентин, Дамиан, Дан, Добрыня, Имран, Лука, Майяс, Михей, Остап, Раван, Радмир.

В текущем году на свет появились мальчики Адислав, Азарий, Алессо, Даромир, Евсей, Золотой, Корней, Родислав, Родогор, Тихомир, Ярополк. Девочкам давали в том числе такие имена: Анисия, Белояра, Витослава, Любомила, Лукерья, Милолика, Ювилина, Ясмин Даниэла.

Стоит также отметить, что за последний год белгородцы стали чаще называть сыновей Вячеславами. За семь месяцев с начала года это имя получили 17 новорождённых. К примеру, в 2021 году имя Вячеслав дали 20 детям.

Белгородцы чаще начали называть сыновей Вячеславами
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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Имена#Новорождённые#Загс
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