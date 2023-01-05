Гамлет, Белояра, Родогор: как белгородцы называли своих детей в последние годы

За три года в лидерах рейтинга самых популярных имён неизменно оставались Михаил, Артём и София. Так, в 2020 году именем София назвали 329 девочек, имя Артём получили 347 мальчиков, а Михаил — 311. Также в 2020 году популярным было имя Мария. Этим именем в области назвали 293 девочки.