Детей из белгородского приграничья отвезут на Кремлёвскую ёлку в Москву

О том, по каким критериям детей отбирали на поездку в столицу, ранее рассказал замгубернатора Андрей Милёхин. Основные условия — возраст (10-14 лет) и проживание в одном из девяти приграничных районов (Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Вейделевский, Краснояружский, Ровеньский районы, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский горокруга). Заявления от родителей принимались в местных управлениях образования.