Детей из белгородского приграничья отвезут на Кремлёвскую ёлку в Москву

Дети, проживающие в приграничных районах Белгородской области, в преддверии Рождества посетят столицу. Всего в Москву отправятся 270 ребят.
В программе — посещение новогодней Кремлёвской ёлки и Музея Победы. Поезд с детьми отправится в путь уже вечером 5 января.
«Уверен, что они вернутся домой с большим количеством положительных эмоций, поделятся со своими родными. Думаю, что это хороший рождественский подарок», — заявил губернатор.
Ранее сообщалось, что экскурсия будет однодневной. Новогодние представления в столице пройдут в Государственном Кремлёвском дворце.
О том, по каким критериям детей отбирали на поездку в столицу, ранее рассказал замгубернатора Андрей Милёхин. Основные условия — возраст (10-14 лет) и проживание в одном из девяти приграничных районов (Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Вейделевский, Краснояружский, Ровеньский районы, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский горокруга). Заявления от родителей принимались в местных управлениях образования.
В Москве также уже побывали более 120 детей из семей мобилизованных.