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Детей из белгородского приграничья отвезут на Кремлёвскую ёлку в Москву

Сегодня, 05:54
Фото: 1MI
Поезд отправится в столицу уже вечером 5 января, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Помимо новогоднего представления, дети посетят Музей Победы.
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Дети

Дети, проживающие в приграничных районах Белгородской области, в преддверии Рождества посетят столицу. Всего в Москву отправятся 270 ребят.

В программе — посещение новогодней Кремлёвской ёлки и Музея Победы. Поезд с детьми отправится в путь уже вечером 5 января.

«Уверен, что они вернутся домой с большим количеством положительных эмоций, поделятся со своими родными. Думаю, что это хороший рождественский подарок», — заявил губернатор.

Ранее сообщалось, что экскурсия будет однодневной. Новогодние представления в столице пройдут в Государственном Кремлёвском дворце.

О том, по каким критериям детей отбирали на поездку в столицу, ранее рассказал замгубернатора Андрей Милёхин. Основные условия — возраст (10-14 лет) и проживание в одном из девяти приграничных районов (Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Вейделевский, Краснояружский, Ровеньский районы, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский горокруга). Заявления от родителей принимались в местных управлениях образования.

В Москве также уже побывали более 120 детей из семей мобилизованных.

Более 120 детей белгородских мобилизованных отправили в Москву на экскурсию
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Рождество#Москва#Поездка#Дети#Приграничье
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