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Четыре человека погибли в результате лобового столкновения авто под Белгородом

Сегодня, 11:56
Фото: УМВД России по Белгородской области
На трассе в Шебекинском горокруге 5 января столкнулись Chevrolet Niva и ВАЗ-2110. Погибли оба водителя, а также по одному пассажиру из каждого авто. Ещё один человек пострадал. Движение на месте аварии затруднено, сообщили в региональном управлении МВД.

В Шебекинском горокруге сошлись в лобовом столкновении Chevrolet Niva и ВАЗ-2110. Авария произошла 5 января в 12:50 на третьем километре дороги Маслова Пристань — Батрацкие Дачи.

Погибли четыре человека — оба водителя и по одному пассажиру из каждого авто. Ещё один человек пострадал, он находился в Chevrolet Niva. Личности погибших и раненого устанавливаются.

На месте аварии работает ГИБДД. Им предстоит установить обстоятельства ДТП. Движение на участке затруднено, автоинспекторы обеспечивают объезд места аварии.

Это не единственное смертельное ДТП с начала года. 2 января в Прохоровском районе опрокинулся Renault Logan. На месте погиб 45-летний водитель.

Под Белгородом в опрокинувшемся Renault Logan погиб мужчина
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