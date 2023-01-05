Четыре человека погибли в результате лобового столкновения авто под Белгородом

На трассе в Шебекинском горокруге 5 января столкнулись Chevrolet Niva и ВАЗ-2110. Погибли оба водителя, а также по одному пассажиру из каждого авто. Ещё один человек пострадал. Движение на месте аварии затруднено, сообщили в региональном управлении МВД.

Сюжет Смертельное ДТП