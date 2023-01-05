Четыре человека погибли в результате лобового столкновения авто под Белгородом

В Шебекинском горокруге сошлись в лобовом столкновении Chevrolet Niva и ВАЗ-2110. Авария произошла 5 января в 12:50 на третьем километре дороги Маслова Пристань — Батрацкие Дачи.
Погибли четыре человека — оба водителя и по одному пассажиру из каждого авто. Ещё один человек пострадал, он находился в Chevrolet Niva. Личности погибших и раненого устанавливаются.
На месте аварии работает ГИБДД. Им предстоит установить обстоятельства ДТП. Движение на участке затруднено, автоинспекторы обеспечивают объезд места аварии.
Это не единственное смертельное ДТП с начала года. 2 января в Прохоровском районе опрокинулся Renault Logan. На месте погиб 45-летний водитель.