Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородцы предложили вызывать эвакуатор для мешающих вывозу мусора машин

Сегодня, 17:09
Фото: 1MI
Некоторые горожане считают, что в проблемах с вывозом мусора виноваты в том числе водители, оставляющие свой личный транспорт недалеко от контейнеров. Вячеслав Гладков оценил идею белгородцев, но отметил, что есть нюанс.

Белгородцы предложили вызывать эвакуатор в те места, в которых вывозу мусора мешают автомобили. По словам горожан, некоторые водители оставляют свой транспорт недалеко от контейнеров, из-за чего к бакам не может подъехать мусоровоз.

У нас бывает задержка по вывозу мусора из-за личного транспорта жильцов. Машины ставят напротив баков, мусоровоз не может забрать мусор. Есть предложение вызывать эвакуатор и увозить транспорт на стоянку за счёт владельца.
белгородка

Эта инициатива прозвучала во время прямого эфира «10 вопросов губернатору». Вячеслав Гладков назвал предложение разумным, но добавил, что могут возникнуть сложности.

В принципе, достаточно разумное предложение. Мы проговорили с Валентином Демидовым о том, чтобы через УК до людей доносить информацию. Ну а если не совсем правильное отношение — наверное, вы правы: тогда нужно вызывать эвакуатор. Но делать это нужно в рамках гражданско-правовых отношений, закон должен позволять это сделать. Дал поручение, чтобы разобрались.
Вячеслав Гладков

Ранее белгородцы жаловались на ситуацию с вывозом мусора. Горожане отметили, что по некоторым адресам отходы не вывозили по несколько дней, сами баки были переполнены. Больше всего таких жалоб поступило из Белгорода и Старого Оскола.

«Мы платим деньги за бардак?» Белгородцы жалуются на горы мусора во дворах
Узнать подробнее
Читайте также:
В Старом Осколе отставание от графика вывоза мусора составляет от 12 часов до сутокГладков о жалобах на вывоз мусора: Идёт нормализация ситуации«Есть проблемы с финансами ЦЭБа». Гладков — о жалобах на вывоз мусора в Старом Осколе
#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Эвакуатор#Машины#Мусоровоз#Вывоз мусора
Подпишитесь
Выбираем самую красивую ёлку Белгородской области: пятая тройка
Сегодня, 08:59
«Ведётся обстрел»: белгородцы получили СМС с просьбой уйти в укрытия
Сегодня, 09:03
Рождественский крестный ход в Белгороде проведут после двухлетнего перерыва
Сегодня, 14:00
При штурме города на Украине погибли двое белгородских военнослужащих
Сегодня, 15:02
Фейковый чиновник обещал открыть убежища в Белгороде после «обстрела ядерным оружием»
Сегодня, 10:50
Кадыров поблагодарил Гладкова за встречу освобождённых военнопленных
Сегодня, 12:56