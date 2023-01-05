Белгородцы предложили вызывать эвакуатор для мешающих вывозу мусора машин

Белгородцы предложили вызывать эвакуатор в те места, в которых вывозу мусора мешают автомобили. По словам горожан, некоторые водители оставляют свой транспорт недалеко от контейнеров, из-за чего к бакам не может подъехать мусоровоз.
У нас бывает задержка по вывозу мусора из-за личного транспорта жильцов. Машины ставят напротив баков, мусоровоз не может забрать мусор. Есть предложение вызывать эвакуатор и увозить транспорт на стоянку за счёт владельца.
белгородка
Эта инициатива прозвучала во время прямого эфира «10 вопросов губернатору». Вячеслав Гладков назвал предложение разумным, но добавил, что могут возникнуть сложности.
В принципе, достаточно разумное предложение. Мы проговорили с Валентином Демидовым о том, чтобы через УК до людей доносить информацию. Ну а если не совсем правильное отношение — наверное, вы правы: тогда нужно вызывать эвакуатор. Но делать это нужно в рамках гражданско-правовых отношений, закон должен позволять это сделать. Дал поручение, чтобы разобрались.
Вячеслав Гладков
Ранее белгородцы жаловались на ситуацию с вывозом мусора. Горожане отметили, что по некоторым адресам отходы не вывозили по несколько дней, сами баки были переполнены. Больше всего таких жалоб поступило из Белгорода и Старого Оскола.