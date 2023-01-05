Белгородцы недовольны приостановкой программы утепления фасадов МКД

Гладков объяснил, почему в Белгородской области пока не будут утеплять фасады МКД

Жители одного из домов жалуются на «сквозные дыры», хотя МКД был в очереди на утепление. Губернатор заявил, что в 2023 году программу продолжить пока не могут. Причину он назвал во время прямого эфира 5 января.

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