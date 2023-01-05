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Белгородцы недовольны приостановкой программы утепления фасадов МКД

Сегодня, 20:47
Фото: 1MI

Гладков объяснил, почему в Белгородской области пока не будут утеплять фасады МКД

Жители одного из домов жалуются на «сквозные дыры», хотя МКД был в очереди на утепление. Губернатор заявил, что в 2023 году программу продолжить пока не могут. Причину он назвал во время прямого эфира 5 января.
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ЖКХ

Белгородка попросила прояснить ситуацию с утеплением фасадов многоквартирных домов. По её словам, в МКД уже образовались «сквозные дыры». При этом сам дом был в очереди на утепление.

Вячеслав Гладков ответил, что в 2023 году продолжить утепление фасадов за бюджетные деньги пока не получится. Причина — снижение налога на прибыль.

В 2022 году приняли решение и утеплили все многоквартирные дома, которые подлежали капремонту в 2022 году, а также в 2019 и 2020 годах. Почему в 2023 году не будет? Потому что только за последние полгода налог на прибыль сократился на 38 млрд рублей. Это огромные деньги. Несмотря на это мы ничего не сократили, все взятые обязательства выполнили.
Вячеслав Гладков

По словам губернатора, в минувшем году на утепление фасадов ушло около 4 млрд рублей. В 2023 году затраты оценили в сумму около 2,5 млрд рублей.

Сейчас мы не сможем это сделать по одной причине — сокращение налоговых платежей. Изменить ситуацию физически невозможно, а взять обязательства и не выполнить их недопустимо.
Вячеслав Гладков

В связи с этим программу утепления фасадов МКД на 2023 год решили приостановить. Глава региона отметил, что как только деньги появятся, к данному вопросу вернутся. Губернатор также добавил, что ограничения не касаются выполнения работ по капремонту домов.

В Белгородской области из-за сложной ситуации с бюджетом не будут утеплять фасады МКД
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#Инна Рогова#Общество#ЖКХ#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Утепление фасадов#Приостановка#Капремонт#Мкд#Дефицит#Бюджет
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