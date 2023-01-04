Жители Ростовской области сообщили о громких звуках и вспышках в небе

Вечером 3 января в Ростовской области было громко. По информации очевидцев, они слышали несколько разрывов в небе, а после увидели вспышку.
Местные жители предполагают, что сработала система ПВО. Официального комментария по ситуации не было. При этом некоторые ростовчане сообщают, что после взрывов обломки неизвестного объекта якобы упали на крыши домов.
Как пишет RostovGazeta, в правительстве региона прокомментировали, что информацию по инциденту уточняют.
Дополнение. Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что ситуация остаётся стабильной и находится под контролем. «Прошу всех жителей сохранять спокойствие, не поддаваясь панике», — добавил губернатор.
Напомним, что в Белгороде и Белгородском районе система ПВО сработала прямо в новогоднюю ночь. Тогда удалось сбить четыре снаряда РСЗО. В праздничную ночь под обстрел попал и приграничный город Шебекино.