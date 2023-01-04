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За три дня 2023 года водительских прав лишились 90 пьяных белгородцев

Сегодня, 11:44
Фото: 1MI
Информация представлена в тг-канале УГИБДД России по Белгородской области.

За три дня 2023 года автоинспекторы задержали 90 водителей с признаками опьянения. За прошедшие сутки за вождение в нетрезвом состоянии прав лишились 32 человека. 

Как сообщает областная Госавтоинспекция, в Белгороде 53-летний мужчина отказался от медосвидетельствования, а в Ивне пьяным за руль мужчину заставили сесть родственные отношения.

Напомним, что 1 января сотрудники ДПС поймали 31 пьяного водителя. В отношении пяти белгородцев было возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Также в первый день 2023 года было выявлено 250 нарушений ПДД. 21 водителя привлекли к ответственности за несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних, четверых — за выезд на встречку, а 11 — за тонировку. Ещё восьмерых водителей наказали за то, что они не пропустили пешеходов. 48 человек оштрафовали за переход проезжей части в неположенном месте.

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#Алина Харина#Происшествия#Белгородская область#Нарушения пдд#Пьяное вождение#ДПС
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