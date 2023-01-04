За три дня 2023 года водительских прав лишились 90 пьяных белгородцев

За три дня 2023 года автоинспекторы задержали 90 водителей с признаками опьянения. За прошедшие сутки за вождение в нетрезвом состоянии прав лишились 32 человека.
Как сообщает областная Госавтоинспекция, в Белгороде 53-летний мужчина отказался от медосвидетельствования, а в Ивне пьяным за руль мужчину заставили сесть родственные отношения.
Напомним, что 1 января сотрудники ДПС поймали 31 пьяного водителя. В отношении пяти белгородцев было возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Также в первый день 2023 года было выявлено 250 нарушений ПДД. 21 водителя привлекли к ответственности за несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних, четверых — за выезд на встречку, а 11 — за тонировку. Ещё восьмерых водителей наказали за то, что они не пропустили пешеходов. 48 человек оштрафовали за переход проезжей части в неположенном месте.