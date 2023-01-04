Выбираем самую красивую ёлку Белгородской области: четвёртая тройка

1 января «Бел.Ру» запустило цикл материалов о главных ёлках Белгородской области. В битве за звание обладателя самого красивого новогоднего дерева уже участвовали Грайворонский горокруг, Ракитянский район и Краснояружский район, новогодние красавицы из Борисовки, Ивни и Строителя, а также деревья из Шебекино, Корочи и Губкина.