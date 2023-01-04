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Выбираем самую красивую ёлку Белгородской области: четвёртая тройка

Сегодня, 10:06
Фото: пресс-служба Красненского района
Редакция «Бел.Ру» продолжает битву новогодних ёлок муниципалитетов Белгородской области. Представляем вашему вниманию четвёртую тройку для голосования — главные деревья Красногвардейского и Красненского районов, а также Валуйского горокруга.

1 января «Бел.Ру» запустило цикл материалов о главных ёлках Белгородской области. В битве за звание обладателя самого красивого новогоднего дерева уже участвовали Грайворонский горокруг, Ракитянский район и Краснояружский район, новогодние красавицы из Борисовки, Ивни и Строителя, а также деревья из Шебекино, Корочи и Губкина.

Сегодня мы предлагаем посмотреть четвёртую тройку ёлок и выбрать из них самую лучшую. Вашему вниманию представлены ёлки из Красненского, Красногвардейского районов и Валуйского горокруга.

ёлка из Красного ёлка из Красного
ёлка из Бирюча ёлка из Бирюча
ёлка из Валуек ёлка из Валуек
ёлка из Красного
Фото: пресс-служба Красненского района
Где находится самая красивая ёлка?
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#Алина Харина#Общество#Новый год#Белгородская область#Ёлка#Голосование#Эксклюзив#Опросы
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