Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Врио мэра Белгорода сообщил о лишних 15 килограммах

Сегодня, 07:29
Фото: тг-канал Валентина Демидова
В своём тг-канале Валентин Демидов показал, как проходят его тренировки в праздничные дни.

Врио мэра Белгорода Валентин Демидов в своём телеграм-канале сообщил о лишних 15 кг.

Задача не из простых. Лишние 15 кг и одна тренировка в неделю, но я не сдамся просто так. Моя страсть — бокс. Полюбив этот вид спорта однажды в юности, возвращаюсь к нему всю свою жизнь.
Валентин Демидов

Напомним, что в период новогодних праздников тренировки продолжаются и у добровольцев. Обучение проходит на базе группы «Вагнер». Занятия посещают мужчины из Белгородской и Курской областей. Сами добровольцы заявили журналистам, что лучше провести время так, чем лёжа на диване.

Каникулы в теробороне: белгородцы рассказали о тренировках в лагере группы «Вагнер»
Узнать подробнее
Читайте также:
Каникулы в теробороне: белгородцы рассказали о тренировках в лагере группы «Вагнер»ВК «Белогорье» продолжит тренировки в БелгородеВ спортшколе прокомментировали уличную тренировку детей-акробатов в Белгороде
#Алина Харина#Спорт#Белгород#Валентин Демидов#Тренировка#Бокс
Подпишитесь
Часовой выстрелил в белгородца, не реагировавшего на его предупреждения
Вчера, 13:42
В Белгородской области пройдут рождественские ярмарки
Сегодня, 06:37
После обстрела под Белгородом ферма осталась без воды
Вчера, 10:00
«Мы платим деньги за бардак?» Белгородцы жалуются на горы мусора во дворах
Вчера, 08:06
В 2023 году в Белгородской области 227 детей-сирот получат жильё
Сегодня, 08:20