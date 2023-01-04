Врио мэра Белгорода сообщил о лишних 15 килограммах

Напомним, что в период новогодних праздников тренировки продолжаются и у добровольцев. Обучение проходит на базе группы «Вагнер». Занятия посещают мужчины из Белгородской и Курской областей. Сами добровольцы заявили журналистам, что лучше провести время так, чем лёжа на диване.