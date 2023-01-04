Врио мэра Белгорода сообщил о лишних 15 килограммах

Врио мэра Белгорода Валентин Демидов в своём телеграм-канале сообщил о лишних 15 кг.
Задача не из простых. Лишние 15 кг и одна тренировка в неделю, но я не сдамся просто так. Моя страсть — бокс. Полюбив этот вид спорта однажды в юности, возвращаюсь к нему всю свою жизнь.
Валентин Демидов
Напомним, что в период новогодних праздников тренировки продолжаются и у добровольцев. Обучение проходит на базе группы «Вагнер». Занятия посещают мужчины из Белгородской и Курской областей. Сами добровольцы заявили журналистам, что лучше провести время так, чем лёжа на диване.