Неудачный ремонт набережной: в Старом Осколе заливает парковку

В Старом Осколе продолжается ремонт набережной реки Оскол. И что-то явно пошло не так. Читательница поделилась с нами красноречивыми фотографиями историей о том, как на парковке по соседству с рекой произошёл потоп.
Теперь, после снегов и дождей, вода скапливается на парковке и превращается в огромную лужу. Раньше она по сточному каналу уходила в реку.
Вода после дождей и таяния снега раньше по сточному каналу уходила в реку, а сейчас после ремонта этот сток по каким-то причинам не предусмотрен. Вода скапливается в огромную лужу на месте парковки автомобилей.
Ольга, жительница Старого Оскола
Удивительно, что водители продолжают парковать машины в воде. К слову, не только разливающаяся река указывает на низкое качество ремонта на набережной. Ранее мы писали, что плитка на тротуаре, который ещё не сдали, начала разваливаться всего спустя несколько дней.