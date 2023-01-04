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Неудачный ремонт набережной: в Старом Осколе заливает парковку

Сегодня, 18:44
Фото: 1MI
Местная жительница винит в огромной луже проблемный ремонт набережной реки Оскол. Сточным водам больше некуда стекать.

В Старом Осколе продолжается ремонт набережной реки Оскол. И что-то явно пошло не так. Читательница поделилась с нами красноречивыми фотографиями историей о том, как на парковке по соседству с рекой произошёл потоп.

Теперь, после снегов и дождей, вода скапливается на парковке и превращается в огромную лужу. Раньше она по сточному каналу уходила в реку.

Вода после дождей и таяния снега раньше по сточному каналу уходила в реку, а сейчас после ремонта этот сток по каким-то причинам не предусмотрен. Вода скапливается в огромную лужу на месте парковки автомобилей.
Ольга, жительница Старого Оскола

Удивительно, что водители продолжают парковать машины в воде. К слову, не только разливающаяся река указывает на низкое качество ремонта на набережной. Ранее мы писали, что плитка на тротуаре, который ещё не сдали, начала разваливаться всего спустя несколько дней.

Фото: 1MI
В Старом Осколе на набережной разваливается только уложенная плитка
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#Кристина Семенчук#Эксклюзив#Город#Белгородская область#Старый Оскол#Река Оскол#Набережная#Потоп#Ремонт
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