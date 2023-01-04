Неудачный ремонт набережной: в Старом Осколе заливает парковку

Удивительно, что водители продолжают парковать машины в воде. К слову, не только разливающаяся река указывает на низкое качество ремонта на набережной. Ранее мы писали, что плитка на тротуаре, который ещё не сдали, начала разваливаться всего спустя несколько дней.