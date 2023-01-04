Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В Шебекинском округе в новогоднюю ночь пропала женщина

Сегодня, 17:37
Фото: соцсети "Лиза Алерт"
О том, где она находится, неизвестно до сих пор. Её поиском занимается отряд «Лиза Алерт».
В селе Зимовное Шебекинского горокруга пропала пожилая женщина. Произошло это прямо в новогоднюю ночь. О том, где находится Тарбаева Татьяна, неизвестно с часа ночи 1 января. 
Татьяне 61 год. Она среднего роста (165 см), нормального телосложения. У неё черные волосы. Одета она была тоже в чёрное: кожаная куртка до колен с меховым капюшоном, вязаная шапка, сапоги. Только джинсы синие.
Если можете помочь, свяжитесь с поисковым отрядом «Лиза Алерт» по горячей линии 88007005452 (бесплатно по РФ) или позвоните в 112.
Учитывая, какое сейчас время года, пропажа людей особенно опасна. В случае, если они потерялись, велик риск замёрзнуть до критического состояния. Недавно мы писали, как белгородская пенсионерка провела сутки на морозе в лесу. Спасательная служба выносила её к машине на руках.
 
Фото: соцсети "Лиза Алерт"
Белгородская пенсионерка провела сутки в лесу на морозе
Узнать подробнее
#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Шебекинский городской округ#Пропал человек#Новогодняя ночь#Пожилая женщина#Лиза Алерт
Подпишитесь
Раненного в ногу мужчину перевезли в больницу Белгорода
Сегодня, 15:11
Как утилизируют живые ёлки в Белгородской области
Сегодня, 12:46
Выбираем самую красивую ёлку Белгородской области: четвёртая тройка
Сегодня, 10:06
В Белгородской области пройдут рождественские ярмарки
Сегодня, 06:37
В 2023 году в Белгородской области 227 детей-сирот получат жильё
Сегодня, 08:20
Врио мэра Белгорода сообщил о лишних 15 килограммах
Сегодня, 07:29