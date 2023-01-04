В Шебекинском округе в новогоднюю ночь пропала женщина

В селе Зимовное Шебекинского горокруга пропала пожилая женщина. Произошло это прямо в новогоднюю ночь. О том, где находится Тарбаева Татьяна, неизвестно с часа ночи 1 января.

Татьяне 61 год. Она среднего роста (165 см), нормального телосложения. У неё черные волосы. Одета она была тоже в чёрное: кожаная куртка до колен с меховым капюшоном, вязаная шапка, сапоги. Только джинсы синие.

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