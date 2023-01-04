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В реке Нового Оскола могут появиться вырезубы

Сегодня, 19:41
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Именно вырезуб изображён на гербе города. Этот вид рыбы уже привезли из Москвы для возрождения в Белгородской области, сообщил Вячеслав Гладков.

На гербе города Новый Оскол изображены три рыбы — это и есть тот самый вырезуб. Раньше этот вид рыбы водился в реках Оскол и Северский Донец. Сейчас же с этим в Белгородской области есть проблемы. Причиной тому стало и состояние воды в Белгородской области. В частности, русел рек и прудов.

Несмотря на это, в Новом Осколе решили вернуть символ города в родные края. Как написал губернатор Вячеслав Гладков, «Новый Оскол есть, герб есть, а рыбы нет». 

Местный фермер Александр Пилюгин вместе главой Новооскольского округа Андреем Гридневым нашли вырезуба в Москве и привезли его из столицы в наши края. Сейчас московские вырезубы плавают в аквариуме в отделе библиотечного краеведения, но скоро, уже весной, их переместят в пруд и постараются возродить как вид. Хотя и предупреждают, что будет непросто.

Видео: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
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#Кристина Семенчук#Общество#Город#Белгородская область#Новый Оскол#Вячеслав Гладков#Андрей Гриднев#Александр Пилюгин#Вырезуб#Рыба#Река Оскол#Северский донец#Герб#Видео
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