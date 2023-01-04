В реке Нового Оскола могут появиться вырезубы

На гербе города Новый Оскол изображены три рыбы — это и есть тот самый вырезуб. Раньше этот вид рыбы водился в реках Оскол и Северский Донец. Сейчас же с этим в Белгородской области есть проблемы. Причиной тому стало и состояние воды в Белгородской области. В частности, русел рек и прудов.
Несмотря на это, в Новом Осколе решили вернуть символ города в родные края. Как написал губернатор Вячеслав Гладков, «Новый Оскол есть, герб есть, а рыбы нет».
Местный фермер Александр Пилюгин вместе главой Новооскольского округа Андреем Гридневым нашли вырезуба в Москве и привезли его из столицы в наши края. Сейчас московские вырезубы плавают в аквариуме в отделе библиотечного краеведения, но скоро, уже весной, их переместят в пруд и постараются возродить как вид. Хотя и предупреждают, что будет непросто.