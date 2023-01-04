В реке Нового Оскола могут появиться вырезубы

Несмотря на это, в Новом Осколе решили вернуть символ города в родные края. Как написал губернатор Вячеслав Гладков, «Новый Оскол есть, герб есть, а рыбы нет».



Местный фермер Александр Пилюгин вместе главой Новооскольского округа Андреем Гридневым нашли вырезуба в Москве и привезли его из столицы в наши края. Сейчас московские вырезубы плавают в аквариуме в отделе библиотечного краеведения, но скоро, уже весной, их переместят в пруд и постараются возродить как вид. Хотя и предупреждают, что будет непросто.