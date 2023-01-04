В Белгородской области на покупку лекарств для льготников выделили 3 млрд рублей

В Белгородской области на приобретение лекарств для льготников направили 3 млрд рублей. Региональное министерство здравоохранения уже заключило контракты на поставку лекарств в 2023 году. Первые партии поступят в регион 10 января. В настоящий момент в медучреждениях остался месячный запас необходимых медикаментов для этой группы людей.