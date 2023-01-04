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В Белгородской области на покупку лекарств для льготников выделили 3 млрд рублей

Сегодня, 14:13
Фото: 1MI
В области право на получение препаратов за счёт бюджетных средств имеют 145 тыс. человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Белгородской области на приобретение лекарств для льготников направили 3 млрд рублей. Региональное министерство здравоохранения уже заключило контракты на поставку лекарств в 2023 году. Первые партии поступят в регион 10 января. В настоящий момент в медучреждениях остался месячный запас необходимых медикаментов для этой группы людей.

Стоит отметить, что в регионе увеличились объёмы приобретённых медикаментов для пациентов с сахарным диабетом, а также лекарств для онкогематологических заболеваний и больных с диагнозом «спинальная мышечная атрофия».

Напомним, что 13 декабря стало известно, что в Старом Осколе закончился инсулин. Глава региона Вячеслав Гладков извинился за возникшую ситуацию и назвал её исключением из правил.

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#Алина Харина#Медицина#Белгородская область#Лекарства#Льготники
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