В Белгородской области на покупку лекарств для льготников выделили 3 млрд рублей

В Белгородской области на приобретение лекарств для льготников направили 3 млрд рублей. Региональное министерство здравоохранения уже заключило контракты на поставку лекарств в 2023 году. Первые партии поступят в регион 10 января. В настоящий момент в медучреждениях остался месячный запас необходимых медикаментов для этой группы людей.
Стоит отметить, что в регионе увеличились объёмы приобретённых медикаментов для пациентов с сахарным диабетом, а также лекарств для онкогематологических заболеваний и больных с диагнозом «спинальная мышечная атрофия».
Напомним, что 13 декабря стало известно, что в Старом Осколе закончился инсулин. Глава региона Вячеслав Гладков извинился за возникшую ситуацию и назвал её исключением из правил.