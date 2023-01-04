Раненного в ногу мужчину перевезли в больницу Белгорода

Напомним, вчера в Борисовском районе произошло ЧП. Местный житель получил огнестрельное ранение в ногу от часового. Мужчину попросили остановиться, но он не отреагировал на это. После этого ему выстрели в ногу. После этого белгородца доставили в Грайворонскую ЦРБ. Он находился в тяжёлом состоянии.