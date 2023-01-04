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Раненного в ногу мужчину перевезли в больницу Белгорода

Сегодня, 15:11
Фото: 1MI
3 января в приграничье Борисовского района часовой выстрелил в местного жителя. Сейчас пострадавший находится на лечении в горбольнице № 2 Белгорода.
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СВО

Напомним, вчера в Борисовском районе произошло ЧП. Местный житель получил огнестрельное ранение в ногу от часового. Мужчину попросили остановиться, но он не отреагировал на это. После этого ему выстрели в ногу. После этого белгородца доставили в Грайворонскую ЦРБ. Он находился в тяжёлом состоянии.

Сегодня белгородец находится уже во второй горбольнице Белгорода. Исполняющий обязанности главы Борисовского района посетил пострадавшего. По словам Владимира Переверзева, состояние белгородца удовлетворительное.

Причины поступка жителя Борисовского района неизвестны. Сейчас проводится проверка события 3 января в приграничье.

Фото: соцсети Владимира Переверзева
Часовой выстрелил в белгородца, не реагировавшего на его предупреждения
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#Кристина Семенчук#Происшествия#Белгородская область#Белгород#Борисовский район#Пострадавшие#Ранение#СВО#Городская больница №2
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