На «Ротонде» в Белгороде опрокинулась иномарка

Авария произошла ранним утром 3 января. На кольце «Ротонда» 42-летний водитель Subaru Forester практически лишился своего автомобиля. Иномарка наехала на бордюр, после чего опрокинулась. Произошло это из-за высокой скорости движения на круговом перекрёстке. Водитель не справился с управлением. Пострадал в ДТП не только автомобиль, но и водитель.