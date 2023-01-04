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На «Ротонде» в Белгороде опрокинулась иномарка

Сегодня, 15:44
Фото: ГИБДД по Белгородской области
Водитель не справился с управлением из-за высокой скорости, сообщили в ГИБДД по Белгородской области.

Авария произошла ранним утром 3 января. На кольце «Ротонда» 42-летний водитель Subaru Forester практически лишился своего автомобиля. Иномарка наехала на бордюр, после чего опрокинулась. Произошло это из-за высокой скорости движения на круговом перекрёстке. Водитель не справился с управлением. Пострадал в ДТП не только автомобиль, но и водитель.

Напомним, за первые три дня 2023 года в Белгородской области поймали 90 человек за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Всех лишили прав. Получается, в среднем за день на праздниках ловят по 30 автомобилистов.

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#Кристина Семенчук#Происшествия#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Гибдд#ДТП#Авария в белгороде
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