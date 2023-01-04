Лекарства льготникам и рождественские ярмарки: что обсуждали белгородцы 4 января

С 5 января в муниципалитетах области пройдут рождественские ярмарки. В Белгороде ярмарка состоится завтра, 5 января, на ярмарке «Южная» по улице Костюкова, 39. Рынок будет работать с 09:00 до 15:00.
Врио мэра Белгорода Валентин Демидов в своём тг-канале рассказал, как планирует похудеть на 15 кг. Демидов также показал фрагмент своей тренировки и сообщил, что любит заниматься боксом.
В 2023 году на приобретение лекарств для льготников было выделено 3 млрд рублей. Министерство здравоохранения области уже заключило контракты на поставку препаратов. Первая партия поступит в область уже 10 января.
Известно, получать препараты за счёт бюджетных средств в регионе могут более 145 тыс. человек. Сейчас для льготной категории граждан остался месячный запас медикаментов.