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Лекарства льготникам и рождественские ярмарки: что обсуждали белгородцы 4 января

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
Валентин Демидов показал белгородцам, как проходятся его тренировки во время праздников, в городе состоятся ярмарки, а на покупку лекарств выделили деньги.

Рождественские ярмарки

С 5 января в муниципалитетах области пройдут рождественские ярмарки. В Белгороде ярмарка состоится завтра, 5 января, на ярмарке «Южная» по улице Костюкова, 39. Рынок будет работать с 09:00 до 15:00.

В Белгородской области пройдут рождественские ярмарки
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Лишние кг главы Белгорода

Врио мэра Белгорода Валентин Демидов в своём тг-канале рассказал, как планирует похудеть на 15 кг. Демидов также показал фрагмент своей тренировки и сообщил, что любит заниматься боксом.

Врио мэра Белгорода сообщил о лишних 15 килограммах
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Лекарства для льготников

В 2023 году на приобретение лекарств для льготников было выделено 3 млрд рублей. Министерство здравоохранения области уже заключило контракты на поставку препаратов. Первая партия поступит в область уже 10 января.

Известно, получать препараты за счёт бюджетных средств в регионе могут более 145 тыс. человек. Сейчас для льготной категории граждан остался месячный запас медикаментов.

В Белгородской области на покупку лекарств для льготников выделили 3 млрд рублей
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Льготники#Лекарства#Ярмарка
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