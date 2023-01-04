Как утилизируют живые ёлки в Белгородской области

Ели, сосны и пихты жители региона могут складировать в контейнерах для крупногабаритных отходов. В населённых пунктах, где организован пакетный сбор ТКО, ёлки необходимо выбрасывать в день вывоза ТКО по графику.
Отметим, что опилки и иглы от новогодних деревьев используют в качестве удобрений или топлива. Деревья вывозят на полигон и перерабатывают на дробилках.
Напомним, что местные жители недовольны ситуацией с вывозом мусора в Белгороде и Старооскольском горокруге. По словам белгородцев, на некоторых участках мусор не вывозят по несколько дней. Мусорные баки переполнены, а рядом с ними стоят пакеты.