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Как утилизируют живые ёлки в Белгородской области

Сегодня, 12:46
Фото: 1MI

Белгородцам рассказали, куда деть ёлку после новогодних праздников

В регионе ёлки утилизируют на специальных полигонах, сообщает пресс-служба правительства области.

Ели, сосны и пихты жители региона могут складировать в контейнерах для крупногабаритных отходов. В населённых пунктах, где организован пакетный сбор ТКО, ёлки необходимо выбрасывать в день вывоза ТКО по графику.

Отметим, что опилки и иглы от новогодних деревьев используют в качестве удобрений или топлива. Деревья вывозят на полигон и перерабатывают на дробилках.

Напомним, что местные жители недовольны ситуацией с вывозом мусора в Белгороде и Старооскольском горокруге. По словам белгородцев, на некоторых участках мусор не вывозят по несколько дней. Мусорные баки переполнены, а рядом с ними стоят пакеты.

#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Ёлки#ТКО#Утилизация
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