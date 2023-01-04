История салата оливье: рецепты прошлых лет

Сварить раков, вынуть шейки. Приготовить густой соус провансаль, прибавить для остроты кабуль-сон и густых сливок для вкуса и цвета. Оливки очистить от косточек. Взять стеклянную вазу и укладывать всё рядами — на дно обрезки дичи и картофеля, слегла заправив провансалем, затем ряд дичи, потом часть картофеля, огурцов, часть трюфелей, оливок и раковых шеек, полить соусом. Часть раковых шеек и трюфелей оставить для украшения сверху. Сверху ещё раз полить соусом. В середину вазы букетом поставить салат, а кругом выложить раковых шеек, клешни от вареных раков и трюфели. Застывший ланспик порубить, выложить в корнет, сделать сверху тонкую сетку и застудить.