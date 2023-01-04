Администрация белгородского губернатора закупила букеты на 1 млн рублей

Согласно документам госзакупки, поставлять в течение 2023 года будут букеты девяти вариаций. Всего на услуги по оформлению букетов из свежесрезанных цветов и их поставку потратили 1 млн рублей.
В состав букета № 1 войдут хризантема, эустома, роза, гербера, альстромерия, солидаго и зелень для декора (рускус, гипсофила, писташ, арахниодис, аспидистра). Букеты № 2 будут оформлены с использованием орхидеи, розы, гортензии, хризантемы, диантуса, герберы, альстромерии и солидаго.
Букет № 3 соберут из роз, хризантем, гербер, солидаго, альстромерий, гортензий, лизиантусов, диантусов и лилий. В вариации № 4 букетов будут хризантемы, герберы, солидаго, розы, альстромерии, гортензии, лилии, лизиантусы, диантусы, антуриумы, орхидеи.
Букеты № 5 будут собраны из гвоздик, а № 6 — из роз. Что касается букетов № 7, в их состав войдут розы, хризантемы, герберы, солидаго, альстромерии, гортензии, лилии, лизиантусы, диантусы, антуриумы, орхидеи.
Букеты № 8 выполнят из нобилисов с декором из шаров, пластиковых шишек, корицы, апельсинов сушённых и хлопка. Что касается букета № 9, в него войдут розы, хризантемы, герберы, солидаго, альстромерии, гортензии, лилии, лизиантусы, диантусы, антуриумы и орхидеи.
Поставлять букеты будут с 1 января до 22 декабря 2023 года. Исполнитель — Мария Батищева.