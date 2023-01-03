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Власти объяснили причины сильного дыма, напугавшего белгородцев

Сегодня, 11:56
Фото: 1MI

Сильный дым возник в Белгородской области из-за пожара во временной постройке

Пожар произошёл в Новооскольском горокруге. Что привело к происшествию и есть ли последствия, рассказал глава муниципалитета Андрей Гриднев.
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Пожар

3 января в Сети появились кадры густого чёрного дыма, который очевидцы заметили в Новом Осколе. Подробности сообщил глава муниципалитета Андрей Гриднев. 

По его словам, возгорание произошло во временной постройке. Обошлось без пострадавших. 

К пожару привело неосторожное обращение с огнём. Возгорание по состоянию на время выхода поста Гриднева (14:23) удалось ликвидировать. 

Накануне сильный пожар произошёл в Северном Белгородского района. Огонь полностью охватил квартиру в трёхэтажном доме. Пострадали два человека. 

Квартира была охвачена огнём полностью: два белгородца пострадали во время пожара
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#Инна Рогова#Происшествия#Белгородская область#Новооскольский горокруг#Андрей Гриднев#Пожар#Возгорание#Дым
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