Власти объяснили причины сильного дыма, напугавшего белгородцев

3 января в Сети появились кадры густого чёрного дыма, который очевидцы заметили в Новом Осколе. Подробности сообщил глава муниципалитета Андрей Гриднев.
По его словам, возгорание произошло во временной постройке. Обошлось без пострадавших.
К пожару привело неосторожное обращение с огнём. Возгорание по состоянию на время выхода поста Гриднева (14:23) удалось ликвидировать.
Накануне сильный пожар произошёл в Северном Белгородского района. Огонь полностью охватил квартиру в трёхэтажном доме. Пострадали два человека.