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Вековой юбилей в Белгородской области в январе отмечают три женщины

Сегодня, 19:03
Фото: 1MI

В январе именные поздравления от президента получат 60 белгородских долгожителей

Большая часть пенсионеров отметит в начале года 95-летие. Все долгожители получат именные поздравления от президента РФ, сообщили в областном правительстве.

В Белгородской области в январе юбилей отметят 60 долгожителей. Пятерым жителям региона исполнится 90 лет. 95-летие отметят ещё 52 белгородца.

Трём женщинам тем временем исполняется 100 лет. Юбилей отметят пенсионерки из Белгорода и Грайворонского горокруга. Ещё одна виновница торжества уже приняла поздравления. 1 января, напомним, 100 лет исполнилось Екатерине Белых из Ливенки Красногвардейского района.

Как отметили в областном правительстве, всем 60 юбилярам вручат именные поздравления от главы государства. В минувшем году такие праздничные послания получили 1,5 тыс. белгородцев-долгожителей. Только в декабре поздравления направили 50 юбилярам

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Юбилей#Долгожители#Пенсионеры#Именные поздравления#Президент
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