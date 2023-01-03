Вековой юбилей в Белгородской области в январе отмечают три женщины

В Белгородской области в январе юбилей отметят 60 долгожителей. Пятерым жителям региона исполнится 90 лет. 95-летие отметят ещё 52 белгородца.
Трём женщинам тем временем исполняется 100 лет. Юбилей отметят пенсионерки из Белгорода и Грайворонского горокруга. Ещё одна виновница торжества уже приняла поздравления. 1 января, напомним, 100 лет исполнилось Екатерине Белых из Ливенки Красногвардейского района.
Как отметили в областном правительстве, всем 60 юбилярам вручат именные поздравления от главы государства. В минувшем году такие праздничные послания получили 1,5 тыс. белгородцев-долгожителей. Только в декабре поздравления направили 50 юбилярам.