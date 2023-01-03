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В задымлённой квартире в Белгороде едва не погибли инвалиды и двухлетний ребёнок

Сегодня, 15:05
Фото: 1MI
Загорелось одеяло: хозяин потушил его сам, но выбраться из задымлённого жилья люди не могли. Белгородцев спасли сотрудники ППС. Медпомощь пострадавшим не потребовалась, сообщили в УМВД. Инспекторы по делам несовершеннолетних тем временем проводят проверку.

В Белгороде вечером 1 января едва не произошла трагедия. В квартире на втором этаже МКД вспыхнуло одеяло. Хозяин сам потушил огонь, но жильё оказалось в дыму. В квартире на тот момент находились двухлетняя девочка, а также мужчина и женщина — они оба являются инвалидами и ходят с трудом.

Соседи вызвали полицию, на место приехали прапорщик Сергей Рыбников и лейтенант Владимир Ярмош. Один из правоохранителей по трубе добрался до окна и через него попал в задымлённую квартиру.

Полицейские вывели пострадавших на улицу. Помощь медиков им не потребовалась.

Инспекторы ПДН проводят проверку по факту происшествия. Известно, что ранее семья в поле зрения правоохранителей не попадала.

Напомним, что в конце декабря в Белгороде сотрудники ДПС спасли мужчину с инсультом. Пострадавшего жителя Борисовского района нашли на одной из остановок без сознания. Мужчину передали врачам.

Белгородские сотрудники ДПС спасли мужчину с инсультом
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