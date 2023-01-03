В задымлённой квартире в Белгороде едва не погибли инвалиды и двухлетний ребёнок

В Белгороде вечером 1 января едва не произошла трагедия. В квартире на втором этаже МКД вспыхнуло одеяло. Хозяин сам потушил огонь, но жильё оказалось в дыму. В квартире на тот момент находились двухлетняя девочка, а также мужчина и женщина — они оба являются инвалидами и ходят с трудом.