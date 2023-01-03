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В новогоднюю ночь под Белгородом пропала женщина

Сегодня, 18:01
Фото: группа отряда "Лиза Алерт" в соцсети
О местонахождении жительницы Шебекинского горокруга ничего не известно с 01:00 1 января. Помощи в её поиске просят волонтёры отряда «Лиза Алерт».

Пропала жительница шебекинского села Зимовное Татьяна Тарбаева. С часа ночи 1 января о её местонахождении ничего не известно.

Женщине 61 год. Рост пропавшей — 165 см, телосложение нормальное, у неё чёрные волосы. Одета была в чёрную куртку до колен, синие джинсы. На голове — чёрная вязаная шапка, на ногах — чёрные сапоги с белой полосой на подошве.

Фото: группа отряда "Лиза Алерт" в соцсети

Сообщить любую информацию о пропавшей можно по номеру горячей линии отряда «Лиза Алерт» 8 800 700 54 52 (звонок бесплатный) или по телефону 112.

Ранее волонтёры сообщали, что продолжают поиск ещё трёх женщин. Одна из них пропала в марте. В ещё одном случае без вести пропавшего мужчину удалось найти после аварии с КамАЗом.

Без вести пропавшего белгородца нашли после ДТП с КамАЗом
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#Инна Рогова#Происшествия#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Пропала женщина#Лиза Алерт#Новогодняя ночь#Поиск
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