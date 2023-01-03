В новогоднюю ночь под Белгородом пропала женщина

Женщине 61 год. Рост пропавшей — 165 см, телосложение нормальное, у неё чёрные волосы. Одета была в чёрную куртку до колен, синие джинсы. На голове — чёрная вязаная шапка, на ногах — чёрные сапоги с белой полосой на подошве.