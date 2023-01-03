В новогоднюю ночь под Белгородом пропала женщина

Пропала жительница шебекинского села Зимовное Татьяна Тарбаева. С часа ночи 1 января о её местонахождении ничего не известно.
Женщине 61 год. Рост пропавшей — 165 см, телосложение нормальное, у неё чёрные волосы. Одета была в чёрную куртку до колен, синие джинсы. На голове — чёрная вязаная шапка, на ногах — чёрные сапоги с белой полосой на подошве.
Сообщить любую информацию о пропавшей можно по номеру горячей линии отряда «Лиза Алерт» 8 800 700 54 52 (звонок бесплатный) или по телефону 112.
Ранее волонтёры сообщали, что продолжают поиск ещё трёх женщин. Одна из них пропала в марте. В ещё одном случае без вести пропавшего мужчину удалось найти после аварии с КамАЗом.