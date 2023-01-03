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В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Белгородской области

Сегодня, 15:36
Фото: 1MI
На регион надвигаются осадки и сильный ветер, порывы которого могут составить до 17 м/с. Тем не менее до зимней погоды ещё далеко, следует из прогноза областного управления МЧС.
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Погода

В Белгородской области в среду, 4 января, установится облачная с прояснениями погода. Ожидаются дождь и мокрый снег, местами туман.

Прогноз, помимо осадков, омрачит сильный ветер. Местами его порывы могут достигать 17 м/с. Ночью и днём температура воздуха составит от 0 до +5 °C.

В Белгороде завтра временами будет идти небольшой дождь при +3 °C.

Ранее стало известно, что крепкие морозы вернутся в областной центр к Рождеству. Уже в ночь на 7 января температура опустится до -13 °C. А пока из-за тёплой погоды в Белгороде пришлось закрыть катки.

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#Инна Рогова#Общество#Погода#Белгородская область#Белгород#МЧС#Ухудшение погоды#Дождь#Снег#Сильный ветер
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