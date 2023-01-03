В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Белгородской области

В Белгородской области в среду, 4 января, установится облачная с прояснениями погода. Ожидаются дождь и мокрый снег, местами туман.
Прогноз, помимо осадков, омрачит сильный ветер. Местами его порывы могут достигать 17 м/с. Ночью и днём температура воздуха составит от 0 до +5 °C.
В Белгороде завтра временами будет идти небольшой дождь при +3 °C.
Ранее стало известно, что крепкие морозы вернутся в областной центр к Рождеству. Уже в ночь на 7 января температура опустится до -13 °C. А пока из-за тёплой погоды в Белгороде пришлось закрыть катки.