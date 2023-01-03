Часовой выстрелил в белгородца, не реагировавшего на его предупреждения

В Борисовском районе случилось ЧП. Местный житель не остановился по требованию часового, в результате чего в него выстрелили.
Мужчина в тяжёлом состоянии, его отвезли в ближайшую больницу — в Грайворонскую ЦРБ. У пострадавшего — огнестрельное ранение в ногу.
С деталями происшествия разберутся следователи, ФСБ и Минобороны РФ. Им предстоит выяснить, как мужчина попал на приграничную территорию и зачем он вообще пошёл к военным.
Губернатор Вячеслав Гладков в свою очередь обратился к белгородцам с просьбой не посещать лесополосы в приграничных районах.