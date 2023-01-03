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Часовой выстрелил в белгородца, не реагировавшего на его предупреждения

Сегодня, 13:42
Фото: Bel.ru

В Белгородской области выстрелили в не остановившегося по требованию часового мужчину

ЧП случилось в Борисовском районе. Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии, у него огнестрельное ранение в ногу. Подробности происшествия сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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СВО

В Борисовском районе случилось ЧП. Местный житель не остановился по требованию часового, в результате чего в него выстрелили.

Мужчина в тяжёлом состоянии, его отвезли в ближайшую больницу — в Грайворонскую ЦРБ. У пострадавшего — огнестрельное ранение в ногу.

С деталями происшествия разберутся следователи, ФСБ и Минобороны РФ. Им предстоит выяснить, как мужчина попал на приграничную территорию и зачем он вообще пошёл к военным.

Губернатор Вячеслав Гладков в свою очередь обратился к белгородцам с просьбой не посещать лесополосы в приграничных районах.

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