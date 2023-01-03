Тероборона в Белгородском районе: для чего нужна, будут ли отравлять в зону СВО?

Курчевский добавил, что на каждом занятии обязательно до личного состава доводятся вопросы безопасности и потом вместе с инструкторами проходит обучение тех, кто не служил в армии, или проходит восстановление в памяти вопросов владения оружием, правильного прицеливания и попадания для тех, кто раньше служил.