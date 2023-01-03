Тероборона в Белгородском районе: для чего нужна, будут ли отравлять в зону СВО?

Как рассказал Курчевский, жители Белгородского района практически с первых дней проведения спецоперации начали приходить в местные администрации и высказывать своё желание участвовать в теробороне — защищать свою землю.
Из этих людей в каждом поселении изначально были сформированы отряды ДНД. Это было практически с самого начала. Когда осенью начали говорить об образовании теробороны, тогда от администрации мне поступило предложение возглавить одно из подразделений.
Александр Курчевский
Курчевский добавил, что предварительно в администрациях проверяли списки желающих и отбирали людей.
На местах людей более-менее знают, поэтому был определённый фильтр, чтобы в число желающих случайные люди не попадали.
Александр Курчевский
В состав подразделения теробороны входят жители приграничных поселений, главная задача которых — совместно с главами администраций поселений обеспечить безопасность проживающих на пограничных территорий.
Многие ребята с весны занимаются в добровольной народной дружине и много вопросов уже смогли решить: вопросы помощи участникам СВО, вопросы выявления неправомерных действий. Удавалось задерживать журналистов, которые приезжали из Москвы. Даже был случай помощи в задержании иностранных журналистов — представителей американской журналистской компании, зарегистрированной в Москве.
Александр Курчевский
Курчевский отметил, что сотрудники ДНД подразделений теробороны неоднократно сами были под обстрелами, им приходилось эвакуировать людей под свист минометных мин.
То есть, ребята не из пугливых. Они здесь не для того, чтобы поймать хайп или заработать привилегии — в теробороне никто никому ничего не платит.
Александр Курчевский
Участники теробороны посещают занятия в своё личное время. Большая часть подразделения — это люди старшего возраста. При этом есть25-летние, 45-летние, 50-летние, 60-летние и даже 65-летние.
В подразделении те, кто из молодых по каким-либо причинам не попал в армию по состоянию здоровья, либо люди старшего возраста, которые уже не могут показать свою высокую физическую выносливость, но у них есть нечто более важное — готовность и желание защищать свою малую Родину. Эти ребята идут для того, чтобы защищать свой дом, свою семью, своих родственников.
Александр Курчевский
Во время занятий в тире люди тренируются стрелять из «мелкашки», «воздушки», стреляют из АК с лазерными прицелами на 50, 100 и 150 м из положений лёжа, с колен или стоя.
Многие говорят, что это детский сад. Нет, это не игрушки. Я это знаю ещё по армии, когда был командиром взвода, насколько важно приучить личный состав, чтобы они многие задачи выполнял строго по команде, чтобы к этому привыкали. Потому что когда однажды, если всё-таки придёт такое время, нужно будет взять автомат в руки, чтобы этот человек и себя не поранил, и товарища и тем более не причинил ущерба для гражданских, которые находится рядом. Когда идёт работа с оружием, никаких мелочей быть не должно, вопросы безопасности выходят на первое место.
Александр Курчевский
Курчевский добавил, что на каждом занятии обязательно до личного состава доводятся вопросы безопасности и потом вместе с инструкторами проходит обучение тех, кто не служил в армии, или проходит восстановление в памяти вопросов владения оружием, правильного прицеливания и попадания для тех, кто раньше служил.
Что касается зоны СВО, Курчевский отметил, что в Белгородской области тероборона предназначена для обеспечения порядка на территории региона.
В самом названии«территориальная оборона» идёт привязка к конкретной территории. В пределах Белгородской области, например, мы можем оказать помощь коллегам из Шебекинского горокруга, если там будет жарко. Или если у нас будет жарко, к нам могут приехать ребята из Старого Оскола. За пределы Белгородской области участники теробороны однозначно выдвигаться не будут. Кт-то хочет быстрее научиться и вперёд идти на штурм Киева, Харькова. Я просто таким объясняю следующие: всем желающим пойти на штурм нужно обратиться в ЧВК«Вагнер», пройти обучение. Там этих ребят профессионально научат наступать. В теробороне учатся не отступать.
Александр Курчевский