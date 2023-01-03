Синоптики рассказали, ожидать ли рождественских морозов в Белгороде

В Белгороде несколько дней подряд держится весенняя погода. Несмотря на то, что на календаре — январь, в городе установилась плюсовая температура. Сегодня, например, она составляет около +7 °С.
Выше нуля столбик термометра днём будет находиться вплоть до пятницы, 6 января. Вместе с тем стоит отметить, что температура в течение этого периода будет постепенно снижаться — с +7 °С 3 января до +1 °С 6 января, следует из текущего прогноза Гидрометцентра.
Мороз в Белгород вернётся по расписанию — к Рождеству. В ночь на 7 января столбик термометра опустится до -13 °С. Днём ожидается -10 °С. Минусовая температура продержится как минимум до начала рабочей недели.
Отметим, что из-за весенней погоды в Белгороде пришлось закрыть катки. Открыть их пообещали, если температура снизится хотя бы до +5 °С.
Ранее синоптики Гидрометцентра сообщили, что в Белгородской области в январе будет много осадков. Каких именно — дождя или снега — специалисты не уточнили.