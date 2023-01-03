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Синоптики рассказали, ожидать ли рождественских морозов в Белгороде

Сегодня, 10:50
Фото: 1MI

Похолодание в Белгород вернётся к Рождеству

С начала января в областном центре установилась непривычно тёплая погода. По прогнозу Гидрометцентра, плюсовая температура продержится в городе до пятницы. Крепкий мороз вернётся в Белгород по расписанию — к Рождеству.
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Погода

В Белгороде несколько дней подряд держится весенняя погода. Несмотря на то, что на календаре — январь, в городе установилась плюсовая температура. Сегодня, например, она составляет около +7 °С.

Выше нуля столбик термометра днём будет находиться вплоть до пятницы, 6 января. Вместе с тем стоит отметить, что температура в течение этого периода будет постепенно снижаться — с +7 °С 3 января до +1 °С 6 января, следует из текущего прогноза Гидрометцентра.

Мороз в Белгород вернётся по расписанию — к Рождеству. В ночь на 7 января столбик термометра опустится до -13 °С. Днём ожидается -10 °С. Минусовая температура продержится как минимум до начала рабочей недели.

Отметим, что из-за весенней погоды в Белгороде пришлось закрыть катки. Открыть их пообещали, если температура снизится хотя бы до +5 °С.

Ранее синоптики Гидрометцентра сообщили, что в Белгородской области в январе будет много осадков. Каких именно — дождя или снега — специалисты не уточнили.

Какая погода ожидает белгородцев в начале 2023 года
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#Инна Рогова#Общество#Погода#Белгородская область#Белгород#Мороз#Рождество#Похолодание
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