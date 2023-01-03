Синоптики рассказали, ожидать ли рождественских морозов в Белгороде

Выше нуля столбик термометра днём будет находиться вплоть до пятницы, 6 января. Вместе с тем стоит отметить, что температура в течение этого периода будет постепенно снижаться — с +7 °С 3 января до +1 °С 6 января, следует из текущего прогноза Гидрометцентра.