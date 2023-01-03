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Самовольно покинувшего белгородскую часть военного нашли на Сахалине

Сегодня, 16:39
Фото: 1MI
Военнослужащий пытался избежать отправки в зону СВО и хотел «праздно провести время». Из Белгородской области мужчина уехал в июле, а в конце августа его нашли в Сахалинской областной больнице. Южно-Сахалинский военный суд уже определил наказание.
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СВО

В Белгородской области военнослужащий самовольно оставил место временной дислокации воинской части и отправился в другие регионы. Произошло это ещё в июле. Как указали в релизе гарнизонного суда, мужчина ушёл «с целью временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы, желая избежать отправки в зону специальной военной операции и праздно провести время».

Военнослужащий добрался до Пермского края, где пожил какое-то время. В конце августа его всё-таки нашли — на Сахалине. Там он оказался в областной больнице с острой алкогольной интоксикацией.

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал мужчину виновным в самовольном оставлении места службы (ч. 4 ст. 337 УК РФ). Его приговорили к трём годам лишения свободы. Военнослужащий будет отбывать наказание в исправительной колонии-поселении.

Наказание ранее определили и военнослужащему, который пытался незаконно получить 3 млн рублей. Он объяснил, что пошёл на обман для того, чтобы помочь матери. Тем не менее Пензенский гарнизонный военный суд приговорил служащего к двум годам колонии.

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#Инна Рогова#Общество#СВО#Белгородская область#Пермский край#Сахалин#Гарнизонный военный суд#Военнослужащий#Самовольное оставление части#Приговор
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