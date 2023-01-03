Самовольно покинувшего белгородскую часть военного нашли на Сахалине

В Белгородской области военнослужащий самовольно оставил место временной дислокации воинской части и отправился в другие регионы. Произошло это ещё в июле. Как указали в релизе гарнизонного суда, мужчина ушёл «с целью временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы, желая избежать отправки в зону специальной военной операции и праздно провести время».