Ремонт дорог по нацпроекту в Белгородской области планируют завершить в июне

Помимо этого, в регионе в минувшем году приступили к ремонту шести мостов и путепроводов. Так, в Белгороде уже привели в порядок низовой и верховой мосты через Северский Донец на Волчанской. На улице Студенческой работы должны закончить в 2023 году.