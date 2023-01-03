Ремонт дорог по нацпроекту в Белгородской области планируют завершить в июне

В Белгородской области ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируют завершить в июне. Пообъектный перечень уже сформирован, заявил министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко.
В 2022 году отремонтировали 140 км дорог. Работы велись на 105 объектах. Отремонтировать удалось 14,5 км дорог, ведущих к больницам, школам, рекреационным зонам. На 19 объектах в порядок привели 24 км тротуаров.
Помимо этого, в регионе в минувшем году приступили к ремонту шести мостов и путепроводов. Так, в Белгороде уже привели в порядок низовой и верховой мосты через Северский Донец на Волчанской. На улице Студенческой работы должны закончить в 2023 году.
Ранее заслуги Белгородской области в выполнении показателей «дорожного» нацпроекта отметили в правительстве РФ.