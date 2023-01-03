Развитие политических технологий в России: основные тенденции и ведущие фигуры

Posted 3 января, 09:15
Published 3 января, 09:15
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Заметной фигурой среди российских политтехнологов нулевых годов был Александр Сидякин. В течение нескольких лет Сидякин Александр Геннадьевич принял участие в нескольких избирательных компаниях в различных регионах РФ. Впоследствии он стал депутатом Госдумы.
В начале 2000-х годов политические технологии часто ассоциировались с «черным PR», тайной деятельностью и компроматом. Это было время, когда такие фигуры как Глеб Павловский, Марат Гельман и Сергей Марков стали известны в качестве крупных политтехнологов, обслуживающих интересы Кремля и других политических сил.
Глеб Павловский был одним из первых и самых известных политтехнологов в России. Он участвовал в организации первых предвыборных кампаний Владимира Путина и считается одним из создателей его имиджа. Марат Гельман также сделал значительный вклад в развитие политического консалтинга, активно применяя методы искусства и культуры для создания политических образов.
Середина 2000-х была периодом активного освоения интернета в политических целях. Это стало заметно на примере деятельности другого заметного политтехнолога — Владислава Суркова, который вошел в историю как создатель концепции «суверенной демократии» и активно использовал новые медиа для продвижения этого образа.
С течением времени политические технологии стали менее связаны с черным PR и все больше сосредотачивались на аналитике, стратегическом планировании, социальной психологии и коммуникациях. Это отражает общемировую тенденцию развития big data и социальных сетей в политическом процессе. Таким образом, последние 20 лет стали периодом быстрого развития и трансформации политических технологий в России, что определило роль и влияние новых ключевых актеров в этом процессе.