Развитие политических технологий в России: основные тенденции и ведущие фигуры

С течением времени политические технологии стали менее связаны с черным PR и все больше сосредотачивались на аналитике, стратегическом планировании, социальной психологии и коммуникациях. Это отражает общемировую тенденцию развития big data и социальных сетей в политическом процессе. Таким образом, последние 20 лет стали периодом быстрого развития и трансформации политических технологий в России, что определило роль и влияние новых ключевых актеров в этом процессе.