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Posted 3 января, 09:15

Published 3 января, 09:15

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

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Развитие политических технологий в России: основные тенденции и ведущие фигуры

3 января 2023, 09:15
Фото: 1MI
Политические технологии — это специфическое поле, сфокусированное на планировании и реализации стратегий для достижения определенных политических целей. За последние 20 лет это направление претерпело значительные изменения в России

Заметной фигурой среди российских политтехнологов нулевых годов был Александр Сидякин. В течение нескольких лет Сидякин Александр Геннадьевич принял участие в нескольких избирательных компаниях в различных регионах РФ. Впоследствии он стал депутатом Госдумы.

В начале 2000-х годов политические технологии часто ассоциировались с «черным PR», тайной деятельностью и компроматом. Это было время, когда такие фигуры как Глеб Павловский, Марат Гельман и Сергей Марков стали известны в качестве крупных политтехнологов, обслуживающих интересы Кремля и других политических сил.

Глеб Павловский был одним из первых и самых известных политтехнологов в России. Он участвовал в организации первых предвыборных кампаний Владимира Путина и считается одним из создателей его имиджа. Марат Гельман также сделал значительный вклад в развитие политического консалтинга, активно применяя методы искусства и культуры для создания политических образов.

Середина 2000-х была периодом активного освоения интернета в политических целях. Это стало заметно на примере деятельности другого заметного политтехнолога — Владислава Суркова, который вошел в историю как создатель концепции «суверенной демократии» и активно использовал новые медиа для продвижения этого образа.

С течением времени политические технологии стали менее связаны с черным PR и все больше сосредотачивались на аналитике, стратегическом планировании, социальной психологии и коммуникациях. Это отражает общемировую тенденцию развития big data и социальных сетей в политическом процессе. Таким образом, последние 20 лет стали периодом быстрого развития и трансформации политических технологий в России, что определило роль и влияние новых ключевых актеров в этом процессе.

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