Пушкин, Высоцкий и Радонежский: с кем из мёртвых общался Евгений Савченко

Один из первых контактов с загробным миром у Савченко состоялся при посредничестве некого Николая. Тот набрал Любови — предполагаемому автору скандального «Евангелия от Елизаветы», книги, из-за которой в Белгороде идёт суд с депутатами. Любовь же «набрала» Владимиру Высоцкому — через женщину Савченко якобы смог узнать, как у великого барда дела. Оказалось, что не очень: поэт признался «другу Коле», что растерял весь талант.
«Друг Коля, никогда не думал, что возьмусь с тобой разговаривать через нового человека. Надо Марине сказать: я в неё влюблён здесь, как никогда не был влюблён на Земле. Я вижу её и знаю, да, знаю, что у неё не было… может быть, и было счастье без меня. Но даже если так, я её люблю, как мать моей души.
Мода на Высоцкого ещё существует? Я рад, если кто-то ещё слушает мои песни. Я всё-таки был искренним, а сейчас этого я не чувствую в других людях. Нет искренности настоящей, одно лицедейство, а это плохо — и вам, и нам. Знаю, что много говорю, да долго молчал, простите болтуна Володю Высоцкого.
На лодочке мы плыли, на лодочке качались,
И были мы, ведь были.
И вовсе не прощались. А всё же мы расстались.
И лодочка утопла. И вдаль мы уносились…
Я возьмусь и допишу. Я тут разучился, вижу, ничего не выходит толком, какие-то углы торчат. Плохо сочиняю…»
Но не стоит переживать за великого барда. Ведь, согласно книге, с ним всё сейчас хорошо. Даже с учётом потери таланта:
«…Мозг Высоцкого излучал импульсы, необходимые Мозгу Мировому: они отражали степень зла на Земле. Душа же его теперь находится в лунных обиталищах — он, искупив грехи земной жизни, станет великою душою, ибо наделён даром любви безмерной и преданной».
Выходил на связь с Савченко и Сергий Радонежский. Экс-губернатору святой посвятил небольшой монолог. На Землю его традиционно «передала» Любовь:
«Доброе дело твоё на меня направляет Свет, Евгений милый. Я нахожу тебя в мире, ибо Свет великий от тебя вверх устремлён, и силы светлые Господни на тебя облаком сходят, когда добро творишь. Лик мой прими как знак присутствия моего рядом. Сергий, напутствие сие давший. Твои, Евгений, силы употреби на то, чтобы Светом небесным наполнить ближних своих. Свет, отражающийся от людей одних, отсветом ложится на прочих. Тем шире круги пойдут по воде, чем тяжелее камень, брошенный в волны».
Получал Савченко сообщения и от Богородицы. Одно из них было посвящено неким «лучам света» и местам, куда их необходимо послать. Пришли к выводу, что в Белгород:
«Мне знать важно, куда лучи посылать, чтобы утешить тех, кто оплакивает погибших. Да, Я поняла, где они: в маленьком городе русском, маленьком и великом душами. Здесь Свет усилился Господень, Я нашла сих людей и знаю, что делать. Белгородцам милым помогать буду мудрее стать…»
Но все эти великие и даже святые личности меркнут по сравнению со следующим собеседником: ведь Савченко отвечал сам… Господь Бог. Точнее, как и во всех предыдущих случаях, устами бога говорила Любовь. Причём разговаривал экс-губернатор с творцом не один раз, и даже не два. Одной из тем для общения стал сам Евгений Савченко, с которым Моностон непринуждённо общается «на ты».
«Евгений, ты создание хотя и не безгрешное, как и все живые люди, но в тебе так сильно ощущение правды и неправды и желание безошибочно отличать одно от другого, что для тебя есть у Меня молитва: Господь мой мудрый, помоги мне познать душу человеческую, ибо неправду иногда воспринимаю я искажённо и надеюсь на человека, который надежды мои оправдать не может. Аминь».
А вот так Моностон объяснил причину Курской битвы:
«Небо умеет видеть, на чьей стороне правда. Как началась великая битва под Курском? Надо найти причины. А они в том, что ледяной озмос направил к русским воинство. Оно поединок в Небе свершало с силами тьмы.
Мне о Курском сражении есть что сказать. Оно было тогда, когда гнев и сила духа русских напитали великие силы Света. Исход битвы на Земле зависит от исхода битвы в Небе.
Я вот какие слова хочу сказать о том сражении: оно было непростым, эти люди прятались в железных машинах, и всё же Я видел такой интенсивности импульсы, идущие от русских, что с ними не могли сравниться импульсы захватчиков. Немцы не собирались погибать, они пришли уничтожать и завоёвывать, и в них не было той готовности положить жизнь на поле брани, как у русских».
Но это ещё не всё. Сам Савченко с перечисленными ниже людьми не общался, зато общалась та самая Любовь. И общение это вышло, по словам экс-губернатора, весьма результативным. Так:
Но не всем так повезло в загробной жизни. Например, Михаил Булгаков «мучается в сферах небесных, ибо он направил талант свой на служение тьме». А вот Пушкин, Достоевский, Лермонтов и даже Толстой вполне неплохо себя чувствуют. Так, светило русской поэзии Александр Сергеевич сейчас «иное существо, о котором ты не знаешь», а за Льва Николаевича и вовсе можно порадоваться — «ведь душа его скоро увидит Отца Небесного».
В своей книге Савченко обильно цитирует «Евангелие от Елизаветы». Эту скандально известную в Белгородской области книгу прямо сейчас изучают в Москве на предмет экстремизма. В случае, если догадки экспертов подтвердятся, Октябрьский райсуд Белгороде признает литературу незаконной и запретит её распространение.
Предварительное судебное заседание о признании экстремистскими материалов, изъятых у экс-спикера облдумы Ольги Павловой и её заместителя Валерия Сергачёва, прошло 27 октября. Само дело суд начал рассматривать 17 октября. Истцом выступила областная прокуратура. На данный момент разбирательства приостановлены.