Пушкин, Высоцкий и Радонежский: с кем из мёртвых общался Евгений Савченко

«Друг Коля, никогда не думал, что возьмусь с тобой разговаривать через нового человека. Надо Марине сказать: я в неё влюблён здесь, как никогда не был влюблён на Земле. Я вижу её и знаю, да, знаю, что у неё не было… может быть, и было счастье без меня. Но даже если так, я её люблю, как мать моей души.