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После обстрела под Белгородом ферма осталась без воды

Сегодня, 10:00
Фото: 1MI
Жители Красного сообщили, что в результате происшествия оказалась перебита скважина, нечем было поить коров. Губернатору Вячеславу Гладкову доложили, что проблему уже решили. Так это или нет, проверит министр сельского хозяйства по региону.
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Обстрел

В результате обстрела в Красном в Шебекинском горокруге пострадала ферма. О проблеме сообщили в комментариях на странице губернатора.

«После обстрела Красного есть разрушения на ферме. Перебита скважина, нечем поить коров. Люди, которые подключены к этой скважине, тоже остались без воды», — пишет местная жительница.

Жалобу во время прямого эфира зачитал губернатор Вячеслав Гладков. Ему доложили, что проблему уже решили. Так это или нет, проверит министр сельского хозяйства.

Всё восстановили. Об этом доложил глава района [Владимир Жданов — прим. ред.]. И электроэнергия, и вода уже поданы. Повторюсь: каждый обстрел, последствия чётко фиксируются. Максимально быстро начинается исправление. На всякий случай отправлю к вам министра сельского хозяйства [Андрей Антоненко — прим. ред.] — проверит и доложит мне.  
Вячеслав Гладков
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#Инна Рогова#Общество#Обстрел#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Красное#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Ферма#Вода#Коровы#Восстановление
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