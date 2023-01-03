После обстрела под Белгородом ферма осталась без воды

Жители Красного сообщили, что в результате происшествия оказалась перебита скважина, нечем было поить коров. Губернатору Вячеславу Гладкову доложили, что проблему уже решили. Так это или нет, проверит министр сельского хозяйства по региону.

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