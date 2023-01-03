После обстрела под Белгородом ферма осталась без воды

В результате обстрела в Красном в Шебекинском горокруге пострадала ферма. О проблеме сообщили в комментариях на странице губернатора.
«После обстрела Красного есть разрушения на ферме. Перебита скважина, нечем поить коров. Люди, которые подключены к этой скважине, тоже остались без воды», — пишет местная жительница.
Жалобу во время прямого эфира зачитал губернатор Вячеслав Гладков. Ему доложили, что проблему уже решили. Так это или нет, проверит министр сельского хозяйства.
Всё восстановили. Об этом доложил глава района [Владимир Жданов — прим. ред.]. И электроэнергия, и вода уже поданы. Повторюсь: каждый обстрел, последствия чётко фиксируются. Максимально быстро начинается исправление. На всякий случай отправлю к вам министра сельского хозяйства [Андрей Антоненко — прим. ред.] — проверит и доложит мне.
Вячеслав Гладков