Под Белгородом в опрокинувшемся Renault Logan погиб мужчина

2 января в Прохоровском районе Renault Logan на высокой скорости съехал на обочину и опрокинулся. Авария произошла на трассе Прохоровка — Плота — Ржавец. За рулём иномарки был 45-летний мужчина, он погиб на месте.
Ещё одна авария с участием этой же марки машины произошла накануне в Белгородском районе. На трассе «Крым» — Ясные Зори — Архангельское Renault Logan столкнулся с Mitsubishi Mirage. Пострадали три человека: 39-летний водитель второй иномарки и его 47-летняя пассажирка, а также 74-летняя женщина, находившаяся в Renault.
В Старом Осколе автомобиль Hyundai Elantra наехал на бордюрный камень и врезался в опору ЛЭП. Пострадала 18-летняя девушка, которая была за рулём иномарки.
Помимо этого, в авариях за минувшие сутки ранения получили два пешехода. В Старом Осколе под колёса Volkswagen Passat попал 56-летний мужчина. В Губкине Mazda 3 сбила 61-летнюю женщину. В обоих случаях пешеходы шли по нерегулируемым переходам.