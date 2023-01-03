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Под Белгородом в опрокинувшемся Renault Logan погиб мужчина

Сегодня, 14:14
Фото: кадр из видео в телеграм-канале УГИБДД по Белгородской области
Смертельная авария произошла накануне в Прохоровском районе. Мужчина скончался на месте происшествия, сообщили в региональной ГИБДД. В регионе зарегистрировали ещё четыре аварии с пострадавшими, в одной из них ранения получили сразу три человека.
Сюжет
ДТП

2 января в Прохоровском районе Renault Logan на высокой скорости съехал на обочину и опрокинулся. Авария произошла на трассе Прохоровка — Плота — Ржавец. За рулём иномарки был 45-летний мужчина, он погиб на месте.

Ещё одна авария с участием этой же марки машины произошла накануне в Белгородском районе. На трассе «Крым» — Ясные Зори — Архангельское Renault Logan столкнулся с Mitsubishi Mirage. Пострадали три человека: 39-летний водитель второй иномарки и его 47-летняя пассажирка, а также 74-летняя женщина, находившаяся в Renault.

В Старом Осколе автомобиль Hyundai Elantra наехал на бордюрный камень и врезался в опору ЛЭП. Пострадала 18-летняя девушка, которая была за рулём иномарки.

Помимо этого, в авариях за минувшие сутки ранения получили два пешехода. В Старом Осколе под колёса Volkswagen Passat попал 56-летний мужчина. В Губкине Mazda 3 сбила 61-летнюю женщину. В обоих случаях пешеходы шли по нерегулируемым переходам.

Фото: УГИБДД по Белгородской области
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#Происшествия#Белгородская область#Губкин#Старый Оскол#Прохоровский район#Белгородский район#ДТП#Аварии#Смертельное ДТП#Водитель#Пешеходы#Инна Рогова
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