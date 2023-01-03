Под Белгородом в опрокинувшемся Renault Logan погиб мужчина

Ещё одна авария с участием этой же марки машины произошла накануне в Белгородском районе. На трассе «Крым» — Ясные Зори — Архангельское Renault Logan столкнулся с Mitsubishi Mirage. Пострадали три человека: 39-летний водитель второй иномарки и его 47-летняя пассажирка, а также 74-летняя женщина, находившаяся в Renault.