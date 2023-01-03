Льготный проезд в Белгородской области оформили более 22 тыс. студентов

В минувшем году в Белгородской области льготный проезд оформили 22,4 тыс. студентов. Число выросло на 4,7 тыс. по сравнению с 2021 годом.
В каждом муниципалитете действуют свои условия программы. В Белгороде, Губкине и Старом Осколе, например, скидку обучающимся предоставляли на 18 поездок ежемесячно, в Вейделевском районе — на 44 поездки.
Оформить льготу студенты вузов и ссузов могут на региональном портале госуслуг. На сайте принимаются заявления на льготный проезд, а также о замене банковской карты.
Поездки начисляются на карту каждый месяц. Льготой можно воспользоваться в период учебного года — с 1 сентября по 30 июня.