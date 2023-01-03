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Льготный проезд в Белгородской области оформили более 22 тыс. студентов

Сегодня, 08:29
Фото: 1MI
За год число тех, кто оформил льготный проездной билет, выросло на 4,7 тыс. человек, сообщили в региональном правительстве. Подать заявление можно на областном портале госуслуг. Льгота действует в период учебного года.

В минувшем году в Белгородской области льготный проезд оформили 22,4 тыс. студентов. Число выросло на 4,7 тыс. по сравнению с 2021 годом.

В каждом муниципалитете действуют свои условия программы. В Белгороде, Губкине и Старом Осколе, например, скидку обучающимся предоставляли на 18 поездок ежемесячно, в Вейделевском районе — на 44 поездки.

Оформить льготу студенты вузов и ссузов могут на региональном портале госуслуг. На сайте принимаются заявления на льготный проезд, а также о замене банковской карты.

Поездки начисляются на карту каждый месяц. Льготой можно воспользоваться в период учебного года — с 1 сентября по 30 июня.

Вячеслав Гладков рассказал, как оформить льготный проездной студенту
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Льготный проезд#Студенты#Скидка#Поездки
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