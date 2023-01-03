Каникулы в теробороне: белгородцы рассказали о тренировках в лагере группы «Вагнер»

Сами добровольцы заявили журналистам, что лучше провести время так, чем лёжа на диване. Мужчины рассказали, что записались в ополченцы, так как надо быть готовым в любой момент защитить регион и страну в целом. Обучение для добровольцев проводят опытные инструкторы.