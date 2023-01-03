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Каникулы в теробороне: белгородцы рассказали о тренировках в лагере группы «Вагнер»

Сегодня, 17:40
Фото: РИА «Новости»

Добровольцы из Белгорода рассказали о тренировках в лагере группы «Вагнер»

Добровольцы тренируются в том числе и на зимних каникулах. На базе группы «Вагнер» обучение проходят мужчины из Белгородской и Курской областей. Журналистам РИА «Новости» они заявили, что лучше проводить время так, чем «на диване».
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СВО

В тренировочном лагере «Вагнер» продолжается подготовка добровольцев. Даже в период новогодних праздников здесь занимаются мужчины из Белгородской и Курской областей.

Сами добровольцы заявили журналистам, что лучше провести время так, чем лёжа на диване. Мужчины рассказали, что записались в ополченцы, так как надо быть готовым в любой момент защитить регион и страну в целом. Обучение для добровольцев проводят опытные инструкторы.

С ополченцами встретился и основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин. Он подарил белгородцам и курянам специальные тактические топорики для работы в окопах.

О создании в приграничных районах Белгородской области территориальной обороны ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Уже в декабре было сформировано несколько батальонов. Обучение на местах проводят инструкторы с боевым опытом.

На одной из тренировок теробороны в регионе ранее побывал журналист «Бел.Ру».

Видео: РИА «Новости»
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#Инна Рогова#Общество#СВО#Белгородская область#Курская область#Евгений Пригожин#Тренировки#Ополчение#Тероборона#ЧВК Вагнер#Видео
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