Каникулы в теробороне: белгородцы рассказали о тренировках в лагере группы «Вагнер»

В тренировочном лагере «Вагнер» продолжается подготовка добровольцев. Даже в период новогодних праздников здесь занимаются мужчины из Белгородской и Курской областей.
Сами добровольцы заявили журналистам, что лучше провести время так, чем лёжа на диване. Мужчины рассказали, что записались в ополченцы, так как надо быть готовым в любой момент защитить регион и страну в целом. Обучение для добровольцев проводят опытные инструкторы.
С ополченцами встретился и основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин. Он подарил белгородцам и курянам специальные тактические топорики для работы в окопах.
О создании в приграничных районах Белгородской области территориальной обороны ранее сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Уже в декабре было сформировано несколько батальонов. Обучение на местах проводят инструкторы с боевым опытом.
На одной из тренировок теробороны в регионе ранее побывал журналист «Бел.Ру».